Agosto se llena de fiestas locales: más de 25 por celebrar por toda la provincia de Córdoba

Agosto es uno de los meses festivos del calendario anual, y no solo por las vacaciones de verano. Durante estos días, especialmente en torno al Día de la Asunción del próximo 15 de agosto, muchos pueblos y barriadas celebran sus fiestas anuales.

En el octavo mes del año hay más de cuarenta fiestas locales repartidas por todos rincones de la provincia. Algunas de ellas, como las de Aguilar de la Frontera, entre otras, se han celebrado ya. En lo que resta de mes se celebrarán unas 25 festividades más, tanto en municipios grandes como pequeños.

Los Pedroches

En el Valle de Los Pedroches hay varias celebraciones. Las localidades de la comarca norteña siguen con sus ferias en fechas veraniegas y en los próximos días serán varias las que tendrán lugar. Así, Dos Torres vivirá sus días festivos en honor a San Roque desde hoy hasta el 19 de agosto. La localidad usía será el epicentro de la actividad con sus tradicionales sueltas de vaquillas que marcan las fiestas de este bonito rincón de Los Pedroches. Las alfombras de sal que se realizan en honor al patrón para el traslado del mismo desde la parroquia hasta su ermita también marcarán la fiesta.

Alfombras de sal en Dos Torres / RAFA SANCHEZ

Sin poner fin a las celebraciones de Dos Torres arrancarán las de Belalcázar -del 16 al 20 de agosto-, otra parada ineludible en el tour de ferias veraniegas. La música será la gran protagonista de estos días con actuaciones en la caseta municipal, que se sumarán a las diferentes actividades programadas desde el Ayuntamiento del municipio. La parada para acabar el mes será en Hinojosa del Duque, con sus fiestas en honor a San Agustín que tendrán lugar del 24 al 30 de agosto. Seis días de diversión donde se volverá a disfrutar de la feria de día y, ya por la noche, el recinto ferial se convertirá en el lugar de encuentro de quienes viven y regresan a Hinojosa cada año para estar presentes en la Feria.

La Real Feria de Agosto de Palma del Río comienza el jueves 21 y finaliza el domingo 24 de agosto. Se trata de la segunda feria de la localidad que se disfruta fundamentalmente de noche en el Paseo Alfonso XVIII con actuaciones gratuitas en el escenario del final del paseo y al aire libre. Este 2025 contará con el concierto de La Húngara, una artista muy querida y valorada en el municipio que estará el jueves para abrir la feria a lo grande. El viernes se podrá disfrutar en Palma de La Fresca Fest, un show musical con los djs y locutores de La Fresca FM. Tanto el sábado como el domingo habrá dos grandes grupos de versiones como son Rocopop y Planeta 80.

La Real Feria de Agosto de Palma del Río tiene sus raíces en una feria de ganado de quince días que se realizaba desde la Asunción de la Virgen y donde el rey Juan II de Castilla, en el siglo XV, concedió el privilegio real para celebrar esta feria de forma libre y perpetua. Es una feria donde tradicionalmente se recibe a los palmeños que han emigrado y en el verano regresan a su ciudad natal para disfrutar de la compañía de familiares y vecinos. Todo se desarrolla en el Paseo Alfonso XIII.

Fuente Palmera celebrará su Feria Real del 20 al 23 de agosto, este año un poco después de lo tradicional para no coincidir con el fin de semana del puente y no pisar otros eventos en La Colonia así como varias actividades preferia.

Ambiente en la feria de Fuente Palmera. / Evaristo Guzmán

Las fiestas vienen marcadas por un fuerte componente musical, predominando orquestas de gran nivel (Vintash, La Tentación, Travesura o Melodías) y grupos de versiones (Planeta 80, Olivetti, M-80) que ofrecerán sus espectáculos en un marco incomparable como la Plaza Real. También habrá actividades ecuestres, acuáticas para los más jóvenes y carrera de galgos. El pregón del día 20 estará a cargo de la empresaria del sector de la pastelería artesanal, Esther Cabello. El paseo de feria estará en la calle Portales, que se llenará de puestos, tómbolas y quioscos hasta la explanada de Los Silos con las atracciones infantiles.

Puente Genil celebrará su feria entre este jueves, en que se inaugura, y el 19 de agosto, incluyendo este mismo fin de semana. La programación arranca oficialmente mañana con la celebración del Festival de Cante Grande, uno de los eventos más emblemáticos y esperados. El 15 de agosto estará dedicado a la copla, género muy apreciado en Puente Genil; en el escenario de la caseta municipal actuarán Inmaculada Palomo, Carmen Cabezas, Jesús González, María Espinosa, Cristian Coto, Ismael Rodríguez y Laura Larrea. El 16 de agosto será el tributo a Bruce Springsteen y a Miguel Ríos.

Recinto ferial de Puente Genil, en una edición anterior. / Virginia Requena

El domingo 17 de agosto estaba prevista la actuación de Camela, que se ha aplazado al 28 de septiembre por problemas de salud del cantante Dioni. El lunes 18 de agosto, el escenario municipal recibirá a Rafa Sánchez, vocalista y fundador de La Unión, banda icónica del pop español de los ochenta y noventa. Tras su actuación, tomará el relevo una orquesta local. Por último, el martes 19 de agosto se cerrará la feria con el espectáculo de Micky de Utrera y una segunda orquesta local, aún por confirmar.

Priego de Córdoba

El adelanto de fechas y una programación centrada en la Caseta Municipal son dos de las principales novedades de la Feria Real de Priego, que este año se celebrará del 29 de agosto al 3 de septiembre. Igualmente hay que destacar que en la calle del infierno se unificará la música de las atracciones, teniendo en cuenta a las personas que puedan tener alguna afección dentro del espectro del autismo. En cuanto a las actuaciones previstas, están anunciados los grupos Tennessee, Cantores de Híspalis, Los Asere, Los Selfies y Planeta 80, así como La Gore, La Húngara y Moncho Chavea y Planeta. El festejo taurino del 31 de agosto contará con Emilio de Justo, Borja Jiménez y Curro Durán.

Otras fiestas

Otras fiestas se celebran en fechas más cercanas o han comenzado estos días. Son la de San Lorenzo en La Rambla, hasta el 15 de agosto; Adamuz, días 15 y 16, donde la protagonista es la Virgen del Sol; Fernán Núñez, hasta el 16; Villaviciosa y Valenzuela, desde ayer hasta el 16; Palenciana y Zuheros, hasta el 17; y Pueblonuevo, Carcabuey, Guadalcázar y Valsequillo, desde este jueves al 17.