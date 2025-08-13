Zuheros presenta una nueva edición de la Fiesta del Queso con una novedad que facilitará la llegada de visitantes

El Ayuntamiento de Zuheros ha presentado este miércoles la 22ª edición de la Fiesta del Queso Villa y Señorío de Zuheros, que se celebrará del 18 al 21 de septiembre en uno de los enclaves más singulares de la Subbética Cordobesa.

Este evento, consolidado como una cita imprescindible para los amantes del queso y la gastronomía, reunirá en las calles y plazas del municipio a 23 expositores de queserías de toda España, con un protagonismo especial para las queserías de la provincia de Córdoba, que mostrarán la calidad y variedad de sus productos.

Novedad

Como principal novedad de esta edición, el Ayuntamiento de Zuheros habilitará un aparcamiento público con capacidad para 300 vehículos, con el objetivo de facilitar la llegada de visitantes y mejorar la comodidad durante los días de celebración.

El formato de la feria mantiene su esencia: degustaciones, venta directa, actividades culturales y un recorrido único por el mundo del queso, donde productores y público podrán intercambiar experiencias y conocer las últimas novedades del sector.

Presentación del cartel

En la presentación del cartel han participado Juanma Poyato, alcalde de Zuheros; el teniente de alcalde, y Juan de Dios Serrano, gerente de la quesería Los Balanchares. Todos ellos han coincidido en destacar el valor de esta fiesta como motor turístico y económico para la localidad.

Presentación del cartel de la Fiesta del Queso de Zuheros 2025. / Córdoba

“La Fiesta del Queso no solo es un escaparate gastronómico, es una oportunidad para poner en valor nuestro patrimonio, nuestra cultura y, sobre todo, el trabajo de quienes, desde la tradición y la innovación, mantienen viva la esencia de Zuheros”, ha señalado el alcalde.

La Fiesta del Queso Villa y Señorío de Zuheros espera recibir miles de visitantes, ofreciendo un ambiente único en un pueblo que conjuga historia, paisaje y gastronomía de excelencia.