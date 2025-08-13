Vecinos de la pedanía de El Rinconcillo denuncian constantes cortes de luz en plena ola de calor

Una parte de los vecinos de la pedanía de El Rinconcillo, que pertenece a La Carlota, llevan más de un mes soportando constantes cortes eléctricos, con lo que eso implica en plena ola de calor y con una población envejecida. Los cortes, que pueden ser de una o de hasta casi 12 horas, afectan a las principales calles del pueblo, donde están los únicos dos bares, el único supermercado y otros comercios como peluquerías. Desde Endesa aseguran a este periódico que han sustituido los fusibles y el cableado y que harán un estudio de refuerzo de las instalaciones.

Los vecinos denuncian que parte del pueblo se queda sin luz y otra parte se queda con una sola fase "casi todos los días a 43 grados y sin poder poner el aire acondicionado, y nadie nos hace caso", explica Manoli Nieto, una de las vecinas, que agrega que Endesa sí ha sustituido un fusible "pero se quema de nuevo" y "no soluciona el problema real. Va a más. Ayer desde las 13 hasta las 00.00. Lo que queremos es una solución real" que es que "las instalaciones son muy antiguas".

Hay vecinos que están en cama y que necesitan oxígeno y están "aguantando como pueden" y gracias a la solidaridad de otros habitantes de la pedanía, que les permiten estar en sus viviendas mientras vuelve la luz.

En esta situación, el único supermercado se ve obligado a cerrar, cuenta Manoli, con la preocupación de los productos que están en nevera, mientras los dos bares del pueblo tampoco pueden funcionar. El problema, afirma esta vecina, lleva más o menos un mes y afecta a unas cinco calles y a la plaza del pueblo. Cuando se queda a una fase "hay que desenchufar todo", porque los electrodomésticos se pueden dañar y la mayoría no cuenta con seguro.

El jueves empieza la feria

"Es penoso lo que está pasando", afirma también Fausto García Fernández, que lleva tres años viviendo en El Rinconcillo, porque además empieza este jueves la Feria de la Virgen de la Asunción y "tienen miedo a que cuando conecten el bar y la música se vaya abajo". Los feriantes ya están realizando el montaje.

Desde Endesa explican que el origen está en una incidencia en la red de baja tensión que ha provocado la fusión de fusibles. Según estas mismas fuentes, los técnicos ya han intervenido en la zona y han sustituido los fusibles y el cableado y está "todo reparado y en servicio" desde ayer. Asimismo, la empresa asegura estar coordinados con el Ayuntamiento para hacer "un estudio de refuerzo de las instalaciones".