Infraestructuras
La Junta de Andalucía impulsa obras hidráulicas en Córdoba por valor de 150 millones para 2026
Para el año que viene estarán en ejecución un total de 19 proyectos
El delegado de Agricultura de la Junta en Córdoba, Francisco Acosta, ha hecho balance este miércoles de las inversiones que la Administración autonómica tiene en marcha o activará en breve en materia de obras hidráulicas en la provincia. Se trata de una de las mayores inyecciones de dinero público a lo largo y ancho de todo el territorio, principalmente en depuradoras.
Según ha detallado el delegado, para el año que viene habrá en marcha y en distintos grados de ejecución proyectos por valor de 150 millones de euros, dentro de un plan más amplio que llegará hasta 2027 y que supondrá un gasto total de 253 millones de euros sólo en la provincia de Córdoba. En términos relativos, ya están en marcha el 60% de las actuaciones previstas.
Actualmente se ejecutan 13 obras por valor de 84,6 millones de euros. Además, hay 3 actuaciones en licitación por un total de 39,63 millones de euros, que incluyen el abastecimiento en alta de Cerrillo en Cerro Muriano (15,34 M€), la EDAR de Almodóvar del Río (12,29 M€) y la EDAR de Fuente Palmera (6,00 M€). Asimismo, se prevé licitar antes de fin de año otras tres actuaciones por 32,49 millones de euros.
En conjunto, el total de proyectos en marcha, licitaciones en curso y futuras convocatorias previstas antes de que acabe el año sumarán 19 actuaciones que estarán en ejecución en 2026, con un presupuesto global de 150 millones de euros. A ellos se añadirán las iniciativas en fase de redacción, hasta alcanzar un total de 55 proyectos en la provincia.
