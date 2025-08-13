Sucesos
Incendio forestal en Palma del Río: cortada una carretera por el fuego que afecta a la ribera del Genil
Efectivos del Infoca tratan de extinguir las llamas, que han alcanzado Alameda del Suizo
Efectivos del Plan Infoca tratan de extinguir un incendio que afecta a la ribera del Genil, en Palma del Río. Medios terrestres, que han contado en los primeros momentos con apoyo aéreo, participan en las labores de extinción que se desarrollan desde las 18.52 horas de este miércoles.
El fuego ha sido declarado en la ribera del río, afectando sobre todo a vegetación de ribera. Esta tipo de vegetación, "muy densa", como explican desde el Infoca, hace de la extinción una labor farragosa. Desde hace dos horas sobre el terreno se encuentra un equipo especialista con un camión autobomba.
Carretera cortada
El fuego ha obligado a cortar la carretera que une Palma del Río con La Campana a la altura del puente de La Alegría y no se puede circular por esta zona, dando prioridad a los efectivos de extinción. En la zona se encuentran también agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, junto a miembros de Protección Civil.
El incendio ha llegado a alcanzar la zona de la Alameda del Suizo, de muchos eucaliptos, y los efectivos están refrescando todo el terreno para limitar la expansión de las llamas.
Cerca del foco hay viviendas, pero no se han producido evacuaciones. La principal preocupación en Palma del Río es la Alameda del Suizo, que, de arder al completo, sería una catástrofe y pondría en riesgo al municipio.
Incendios en Andalucía
A esta hora, en Andalucía hay activos seis incendios, incluyendo el que afecta a Palma del Río. La mayoría de los esfuerzos del Infoca están centrados en atajar las llamas que arrasan el entorno natural de Aroche, donde 17 medios aéreos a los numerosos bomberos desplazados.
