Publicadas las resoluciones de las subvenciones de Pozoblanco

El Ayuntamiento de Pozoblanco ha hecho públicas en estos días la resolución de la convocatoria de subvenciones en las diferentes áreas. Después de su publicación, los colectivos que han optado a las mismas tienen un periodo de alegaciones antes de emitir la resolución definitiva. Se trata de la convocatoria bajo el régimen de concurrencia competitiva ya que el Consistorio también otorga subvenciones nominativas en materia de deportes, servicios sociales y a otros colectivos cuyas actividades marcan el día a día del municipio.

La cuantía más amplia es la concedida en materia deportiva, que supera con creces los 100.000 euros, mientras que en el resto de áreas el reparto asciende a 86.609,61 euros. Dejando a un lado la faceta deportiva, la cuantía más importante se otorga en materia de cultura con algo más de 18.600 euros distribuidos entre diferentes colectivos del municipio. Un reparto que se hace atendiendo a una base de criterios bajo los que se bareman los diferentes proyectos que tienen que presentar las asociaciones que optan a las mismas.

Los colectivos de participación ciudadana han recibido este año algo más de 14.000 euros y siguiendo con ese reparto, se sobrepasan los 9.000 euros las subvenciones en materia de igualdad, salud y consumo, educación y servicios sociales. En este último ámbito también se reparte una cantidad importante bajo subvenciones nominativas. En materia de mayores, se han distribuido 7.584 euros, mientras que en juventud el reparto se queda en una cifra ligeramente superior a los 5.500 euros. Por último, en materia de medio ambiente la partida a distribuir ha sido en este año de 3.000 euros.

Pago

Una vez finalice el periodo de exposición pública y de alegaciones, los colectivos empezarán a percibir el 75% del montante económico asignado. El resto de la subvención será abonado por el Ayuntamiento del municipio una vez que las asociaciones presenten la justificación de sus proyectos y de las cantidades solicitadas. En ese momento, se cerrará el ciclo y los colectivos podrán cobrar la totalidad de las subvenciones siempre y cuando la justificación se ajuste al proyecto que se valoró previamente.