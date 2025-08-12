Obras
La mina Aurora de Belmez se transformará en parque periurbano y centro de interpretación
El Ayuntamiento licita por 1.565.361,48 euros las obras para adecuar el espacio minero
El Ayuntamiento de Belmez ha sacado a licitación un contrato por 1.565.361,48 euros para ejecutar las obras que permitirán convertir en parque periurbano la mina Aurora y abrir, además, un centro de interpretación. El objetivo del Ayuntamiento es recuperar el conjunto para la creación de un gran espacio verde convirtiendo lo que a día de hoy es una zona contaminada en un pulmón verde que mejore la calidad de vida a la vez que se ponen en valor las huellas históricas mineras que han marcado la comarca.
Parque
En cuanto al parque periurbano que se quiere crear, se propone el reverdecimiento y regeneración del manto vegetal y la plantación arbórea con especies autóctonas de la zona y, especialmente, destinadas a sustratos de residuos de carbón con una demanda baja de riego. Sobre la escombrera, se propone renaturalizar estos taludes con especies seleccionadas mediante hidrosiembra.
Además, el proyecto habla de la zonificación del parque con distintos usos conectados entre sí por senderos accesibles y articulados por espacios de terreno natural. Se incluyen, por ejemplo, una zona con juegos infantiles y un merendero, así como marquesinas con placas solares para la parte de aparcamiento.
Edificios
El proyecto incluye la adaptación de dos edificaciones existentes que se usarán para el centro de interpretación que se denominará “Ecos del carbón”. En este caso, se busca también que haga las veces de espacio para el turismo activo. En otro de los edificios se hará lo que se ha venido a llamar “Sala Inmersiva” que pretende dar al visitante una idea concisa del funcionamiento de las antiguas minas de carbón.
Actuaciones complementarias
Entre las actuaciones complementarias, llama la atención la rehabilitación de la estructura metálica del pozo. Dicha torre será pintada de color blanco y se le dotará de iluminación monumental para generar un hito visual identificativo tanto del parque como del municipio. También se adecentará con un nuevo revestimiento la edificación que hay en la base de la torre del pozo.
Ayudas a las comarcas mineras
La actuación se encuentra incluida dentro de las actuaciones financiables por las ayudas para el impulso económico de las comarcas mineras del carbón (dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia), mediante el desarrollo de proyectos de infraestructuras y proyectos de restauración de zonas degradadas a causa de la actividad minera.
