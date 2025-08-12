La limpieza del recinto ferial de Puente Genil se hará a diario en turnos de mañana y tarde

El Ayuntamiento de Puente Genil, a través de la empresa pública Egemasa, ha puesto en marcha su Plan Especial Feria Real 2025, un dispositivo integral cuyo objetivo es ofrecer a vecinos y visitantes un recinto ferial limpio, agradable y en óptimas condiciones durante las fiestas que se celebrarán del 15 al 19 de agosto.

El plan contempla tres fases de actuación. En los trabajos previos, ya en su fase final, se incluyen el desbroce de todo el entorno del recinto, la instalación de aseos portátiles, casetas, escenarios, vallados y elementos decorativos, el acondicionamiento de las instalaciones, así como el refuerzo de contenedores, papeleras y la entrega de cubetas para recogida selectiva de residuos en el servicio puerta a puerta.

Durante la feria, se llevará a cabo la recogida selectiva de vidrio (de 07.00 a 08,30) y fracción resto (de 09.00 a 12.00), al tiempo que habrá un refuerzo de rutas de recogida en contenedores adicionales (de 12.00 a 14.00). La limpieza del recinto se realizará a diario con turnos de mañana y tarde, incluyendo barredoras, limpieza manual, vaciado y reposición de papeleras, baldeo del recinto y de la Caseta Municipal, así como la limpieza y desinfección de aseos, zonas comunes y escenarios. También se prestará un servicio de lavacontenedores para garantizar la higiene de todos los puntos de recogida.

Día de las Mujeres

El 18 de agosto, Día de las Mujeres, el dispositivo se reforzará con un vehículo decorado que acompañará al desfile y se ofrecerá bebida fresca a las participantes.

Finalmente, tras la finalización de la feria, se procederá al desmontaje de todos los elementos instalados, la limpieza exhaustiva del recinto y su entorno, y la retirada de contenedores, papeleras y cubetas adicionales.

Con este plan, Egemasa asegura que la Feria Real 2025 se desarrollará en un entorno cuidado y sostenible, manteniendo además la prestación de todos sus servicios.