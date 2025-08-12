Verano
La Escuela Estival de Bienestar y Feminismo de Montilla encara su recta final
La iniciativa, que ha reunido cada jueves hasta a 35 mujeres, celebrará esta semana su última sesión, dirigida por la pedagoga María José Morales
El Área de Igualdad del Ayuntamiento de Montilla ha impulsado este verano una iniciativa pionera que se encuentra ya en su recta final: la Escuela Estival de Bienestar y Feminismo, un programa que ha reunido cada jueves a 35 mujeres de distintas edades y perfiles en un espacio seguro y participativo. Su clausura será esta semana, tras consolidar un formato que combina el crecimiento personal con la creación de vínculos colectivos.
La actividad, organizada por el Centro Municipal de Información a la Mujer, continúa la senda abierta por la anterior Escuela de Feminismo, Bienestar y Empoderamiento. La primera teniente de alcalde, Lidia Bujalance, presentó esta edición veraniega, que responde «a la alta demanda de las usuarias de la escuela anterior y nace con el objetivo de fomentar el bienestar y el empoderamiento de las mujeres de Montilla».
Las sesiones, de dos horas, están conducidas por María José Morales, pedagoga y especialista en Psicología Aplicada, mediante dinámicas de grupo, técnicas de relajación, psicodanza y juegos que fortalecen resiliencia y autonomía.
El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, subrayó que este proyecto pionero en la localidad «contribuye a crear espacios intergeneracionales de apoyo mutuo y refuerza el compromiso municipal con la igualdad real y efectiva».
