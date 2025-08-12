La Escuela Estival de Bienestar y Feminismo de Montilla encara su recta final

El Área de Igualdad del Ayuntamiento de Montilla ha impulsado este verano una iniciativa pionera que se encuentra ya en su recta final: la Escuela Estival de Bienestar y Feminismo, un programa que ha reunido cada jueves a 35 mujeres de distintas edades y perfiles en un espacio seguro y participativo. Su clausura será esta semana, tras consolidar un formato que combina el crecimiento personal con la creación de vínculos colectivos.

La actividad, organizada por el Centro Municipal de Información a la Mujer, continúa la senda abierta por la anterior Escuela de Feminismo, Bienestar y Empoderamiento. La primera teniente de alcalde, Lidia Bujalance, presentó esta edición veraniega, que responde «a la alta demanda de las usuarias de la escuela anterior y nace con el objetivo de fomentar el bienestar y el empoderamiento de las mujeres de Montilla».

Las sesiones, de dos horas, están conducidas por María José Morales, pedagoga y especialista en Psicología Aplicada, mediante dinámicas de grupo, técnicas de relajación, psicodanza y juegos que fortalecen resiliencia y autonomía.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, subrayó que este proyecto pionero en la localidad «contribuye a crear espacios intergeneracionales de apoyo mutuo y refuerza el compromiso municipal con la igualdad real y efectiva».