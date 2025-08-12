La Diputación apoya tres debates y encuestas virtuales de la asociación Córdoba Futura

La Diputación de Córdoba y la Asociación para el Progreso y Modernización de Córdoba Futura han suscrito un convenio de colaboración por el cual la institución provincial da su respaldo económico a las actividades que desarrolla dicha entidad. El acuerdo está dotado con 3.000 euros que aporta la institución supramunicipal como subvención nominativa.

Gracias a este acuerdo, que ha sido firmado por el presidente de la institución, Salvador Fuentes, y el de Córdoba Futura, Manuel Pérez, la asociación cuenta con apoyo para poder desarrollar dos tipos de actividades: por un lado, debates y coloquios sobre temas de actualidad y, por otro, la gestión de la actividad virtual de la entidad a través de su web.

De manera concreta, la firma de este convenio conlleva la puesta en marcha de tres debates sobre temas de actualidad, así como el desarrollo de actividades de carácter virtual como encuestas sobre asuntos de interés u opiniones sobre problemáticas recogidas.

Espacios de diálogo

Tras la firma, Fuentes ha hecho referencia a que “se trata del desarrollo de propuesta que permiten crear espacios de diálogo y de debate que giran en torno al futuro de nuestra provincia, poniendo el foco de atención sobre los retos a los que deberemos hacer frente”.

“En definitiva, acciones que contribuyen al fortalecimiento de una sociedad civil comprometida con su comunidad y que apoya acciones innovadoras y creativas que nos permitan avanzar y convertirnos en un territorio de futuro”, ha apostillado Fuentes.

La Asociación Córdoba Futura tiene entre sus fines promover el debate para contribuir a la modernización de Córdoba y Andalucía, "siempre desde el análisis riguroso de los problemas actuales y de la libertad de expresión", según informa la Diputación. Además, "apoya iniciativas innovadoras y creativas y celebra todo tipo de actos culturales".