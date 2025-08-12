Detenido por un delito de narcotráfico tras ser pillado en un reparto de droga a domicilio en Carcabuey

La Guardia Civil ha investigado en Carcabuey a una persona de 47 años de edad, conocido por sus antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, y que fue sorprendido por los agentes instantes después de haber realizado una entrega a domicilio a un presunto cliente. Así lo indica la Benemérita en un comunicado, en el que indica que el pasado día 6 de agosto, los agentes observaron en la localidad de Carcabuey un vehículo sobre cuyo conductor recaían sospechas de que pudiera estar dedicándose al tráfico de drogas.

Ante la sospecha de que el mismo pudiera dirigirse a efectuar un “pase” de droga, se estableció un dispositivo de servicio en las inmediaciones de la localidad, lo que permitió observar la llegada del vehículo, conducido por el sospechoso, quien "tras parar el turismo a la altura de un domicilio y efectuar una llamada de teléfono, hizo entrega al morador de la vivienda, de una pequeña bolsita de color blanco y este le entregó lo que parecía ser un billete de 50 euiros", relata la Guardia Civil en su comunicado.

Con las manos en la masa

Tras observar el intercambio, los guardias civiles procedieron rápidamente a identificar a ambas personas. En el registro practicado al “comprador” los guardias civiles localizaron en un bolsillo del pantalón, una bolsita de color blanco que contenía dos gramos de cocaína, que fue intervenida, en el registro practicado al conductor del vehículo, la Guardia Civil localizó 625 euros en el interior de una cartera que portaba y otros 100 euros en un bolso de mano, siendo todo ello intervenido.

Ante todo ello, los guardias civiles procedieron a la investigación del vendedor de la droga, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. Investigado y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial.