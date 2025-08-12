El Área Sanitaria Norte de Córdoba refuerza la atención comunitaria con un servicio especializado de terapia ocupacional

La Zona Norte de Córdoba ha informado del servicio de terapia ocupacional integrado en Atención Primaria que ha puesto en marcha, y que está permitiendo acercar a la ciudadanía una atención especializada fundamental para mantener y recuperar la autonomía en las actividades de la vida diaria.

Este servicio, que forma parte de la unidad de aparato locomotor y dispositivos de apoyo de Atención Primaria de las comarcas del Guadiato y Los Pedroches, "representa un salto cualitativo en la atención comunitaria al situar la promoción de la salud y el bienestar a través de la ocupación como eje central de la intervención sanitaria", según informa en una nota la Junta de Andalucía.

"Nuestro objetivo es que cada persona pueda desarrollar las actividades que considera importantes para su vida diaria, manteniendo su independencia y calidad de vida el mayor tiempo posible", explica Isabel Cardador Fernández, terapeuta ocupacional responsable del servicio, quien ha desarrollado su labor tanto con pacientes y familiares como con asociaciones y profesionales sanitarios de toda la comunidad.

El servicio

El servicio de terapia ocupacional se caracteriza por ofrecer una atención integral y personalizada que abarca múltiples áreas de intervención. Entre las actividades más destacadas se encuentra el desarrollo de programas específicos para incrementar la capacidad de las personas usuarias para involucrarse en las ocupaciones que desean o necesitan realizar, siempre con un enfoque centrado en la persona.

Para ello, se utiliza el uso terapéutico de actividades mediante terapia funcional y cognitiva, adaptación de actividades, y la facilitación de productos de apoyo. Asimismo, se realizan modificaciones del entorno para brindar mayor soporte y autonomía al compromiso ocupacional de cada usuario.

Otro pilar fundamental del servicio es la orientación y educación dirigida a familiares y profesionales sanitarios sobre el manejo adecuado de pacientes, proporcionando herramientas prácticas que mejoran la calidad de vida tanto de los usuarios como de sus cuidadores. El programa incluye también la realización de férulas y adaptación de objetos cotidianos, facilitando que las personas puedan continuar realizando sus actividades habituales pese a las limitaciones que puedan presentar.

De especial relevancia resulta la aplicación y educación en principios ergonómicos, que incluye técnicas de conservación de energía, higiene postural, simplificación de tareas, economía articular y prevención de caídas. Estos conocimientos, transferidos directamente a los usuarios y sus familias, constituyen herramientas fundamentales para mantener la autonomía y prevenir el deterioro funcional.