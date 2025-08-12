Sostenibilidad
La Agencia de la Energía organiza 56 jornadas para fomentar comunidades energéticas en municipios de Córdoba
La Diputación quiere alargar el proyecto hasta finales de año
La delegada de Recursos Humanos y Energía de la Diputación de Córdoba, Tatiana Pozo, ha realizado este martes un balance del trabajo realizado desde la Oficina de Transformación Comunitaria OTC-Agencia Provincial de la Energía para promocionar la constitución de comunidades energéticas en los municipios y prestar apoyo a aquellas ya constituidas o en proceso de constitución.
Pozo ha recordado que las comunidades energéticas, de las que existen 16 constituidas en la provincia actualmente (y otras en diferentes estados de desarrollo), son colectivos formado por personas físicas, pymes y entidades públicas locales que desarrollan proyectos con el único objetivo de producir, consumir, almacenar, compartir y vender energía de forma conjunta y la finalidad no es otra que conseguir beneficios ambientales y económicos a sus miembros”. La labor desarrollada durante este periodo se ha centrado en tres pilares básicos que son la formación e información a la población; la asistencia, apoyo y acompañamiento a las comunidades energéticas y la difusión y comunicación
La también presidenta de la Agencia Provincial de la Energía ha recordado que el plazo de ejecución de este proyecto abarca desde finales de 2023 hasta septiembre de 2025, aunque en la actualidad se encuentra pendiente de resolución una solicitud de ampliación de plazo hasta finales de este año. La labor desarrollada durante este periodo se ha centrado en tres pilares básicos que son la formación e información a la población; la asistencia, apoyo y acompañamiento a las comunidades energéticas y la difusión y comunicación.
Los tres pilares
Desde OTC-Agencia Provincial de la Energía de Córdoba se han realizado ya un total de 56 jornadas informativas en diferentes municipios dirigidos tanto a la población en general como empresas y colectivos, a las que han asistido 212 personas. Se han desarrollado dos ediciones de cursos de formación online de carácter gratuito.
En relación con el segundo de los pilares, el de asistencia, el proyecto de OTC ha atendido un total de 22 consultas, 7 acompañamientos a comunidades energéticas, 26 asesorías de carácter jurídico, 8 de carácter económico, 22 de carácter técnico, 2 de carácter social y 10 de carácter administrativo. Se ha informado a un total de 64 personas físicas, 3 pymes, 9 asociaciones y 48 entidades locales.
Finalmente, la delegada de Energía de la Diputación ha hecho referencia al tercer pilar centrado en la difusión y comunicación, para el que "ha sido fundamental la web de la OTC que, alojada en la propia web de la Agencia Provincial de la Energía de Córdoba (www.energiacordoba.es), es el punto de acceso tanto a la formación, asistencia como documentación elaborada que está accesible para toda la población”.
