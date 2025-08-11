La Junta impulsa la modernización de la empresa Trademet de Espiel con una ayuda de 120.000 euros

El delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Acosta, ha informado este lunes del apoyo de la Junta de Andalucía a la modernización tecnológica de la empresa Trademet (Trazados y Desarrollos Metálicos S.L.), ubicada en Espiel, en la comarca de Sierra Morena. La Consejería de Agricultura ha aportado una ayuda de 120.000 euros para una inversión total del proyecto que asciende a 305.827,50 euros y ha sido subvencionada por la Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria, en el marco Leader de desarrollo rural.

“El enfoque Leader persigue dinamizar el sector agroalimentario y apostar por la diversificación económica como herramienta clave contra el despoblamiento rural”, ha señalado Acosta.

La actuación ha permitido la adquisición de maquinaria avanzada destinada a mejorar los procesos de producción de estructuras metálicas y calderería. Entre los equipos subvencionados destacan una carretilla industrial, un equipo de soldadura, una punzonadora y dos puentes grúa (de 10 y 6,3 toneladas, respectivamente), capaces de trabajar con diferentes materiales como acero al carbono, acero inoxidable y materiales antidesgaste.

Visita

Durante la visita a la empresa, Francisco Acosta ha estado acompañado por el gerente del GDR Sierra Morena, Ervigio Núñez, y por el alcalde de Espiel, Antonio Bejarano. El delegado ha agradecido expresamente el trabajo del Grupo de Desarrollo Rural, “que ha orientado y acompañado el proyecto desde su fase inicial, conforme al modelo de desarrollo endógeno que promueve la permanencia del valor generado en el territorio”.

Francisco Acosta ha destacado la apuesta firme de la Junta de Andalucía por el desarrollo rural, que se ha traducido en un notable aumento de ayudas en la última convocatoria. A nivel provincial, se han aprobado 225 proyectos con una ayuda conjunta de 10,54 millones de euros, que movilizarán una inversión mínima de más de 20 millones de euros.

En el caso de la comarca de Sierra Morena cordobesa, se han aprobado 23 proyectos, con ayudas que ascienden a 1,21 millones de euros para una inversión mínima de 1,88 millones.