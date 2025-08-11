Convalidada la cesión a Amara del Centro de Energías Renovables de Lucena

La imposibilidad de inscribir el Centro de Energías Renovables de Lucena como un bien demanial, acomodado al servicio público, ha frenado durante ocho meses su otorgamiento desde el Ayuntamiento a la Asociación Comarcal Pro-Personas con Discapacidad Psíquica ‘Virgen de Araceli’. En el último diciembre, después de varios años de tentativas y múltiples escollos, la junta de gobierno local resolvía favorablemente la cesión del recinto, durante 75 años, a la entidad asistencial. Un acuerdo administrativo paralizado por el Registro de la Propiedad al considerar la vigencia de una calificación patrimonial sobre el suelo y el edificio ubicados en el Parque Empresarial Príncipe Felipe.

El Pleno, guiado por un informe técnico emitido desde el área de Régimen Interior, «convalidó» el pasado día 6 la pretensión reflejada a finales del pasado año, implantando la naturaleza demanial con efectos retroactivos. Una alternativa «plenamente ratificada jurídica y legalmente», sostenía el segundo teniente de alcalde, Francis Aguilar.

Únicamente votó en contra IU. El portavoz de esta formación, Miguel Villa, advertía sobre la concurrencia de «un acto de nulidad» y afirmó que «posiblemente se hizo mal» en la inscripción ordenada por el Ayuntamiento al entender que «de manera automática» la construcción de una obra nueva reportaba la consideración demanial. Ratificando su pretensión de ceder a Amara el complejo, IU se inclina con la institución de una fundación pública local, dirigida por un copatronazgo de la asociación y el Ayuntamiento, a fin de reforzar «el control y la supervisión pública» y reducir el período de préstamo a unos 30 años.

Sin terminar de marginar las dudas acerca del proceso, el PSOE, a través de su portavoz, Paco Algar, anteponía en su razonamiento que el trámite «sí es el más rápido, ante la posibilidad de perder subvenciones», priorizando «agilizar el proyecto para el beneficio de Amara».

El edificio

Con un uso original comercial orientado a la formación, el proyecto de obras del Centro de Energías Renovables adquirió viabilidad en 2009. Definitivamente, en junio de 2024, culminaba la implantación de la utilidad social complementaria, facilitada por una modificación previa del PGOU sobre fines alternativos en inmuebles dotacionales.

Por parte de Amara confirman que tras el verano acometerán una actuación preliminar de protección y cierre completo del edificio, desvalijado en repetidas ocasiones. Entretanto, «terminaremos el proyecto», encargado al arquitecto José Antonio Alba, explica el gerente Kiko Bergillos, aún sin concretar plazos. Esta entidad, en dos fases, erigirá un complejo multidisciplinar con una inversión de siete millones de euros.