Captan en Priego de Córdoba el paso de una bola gigante de fuego: las redes sociales estallan

¿Es un cometa? ¿Es una estrella fugaz? No. Ni una ni la otra. Pero esa pregunta rondaría en unas cuantas cabezas anoche, cuando se viralizaron vídeos e imágenes del paso de una impresionante bola de fuego por el firmamento y fue visible en distintos puntos de España. Entre ellos, en Priego de Córdoba, donde un usuario ha compartido en TikTok el vídeo que captó con su móvil.

Claro que era fácil pensar que se trataba de una de las tantas estrellas que surcan el cielo desde mediados de julio y hasta finales de agosto por el fenómeno anual de las Perseidas. Pero, en este caso, algunos expertos, en redes sociales, salieron al rescate de aquellos que más escépticos y explicaron que aquello era otra cosa y que detrás estaba la mano del hombre.

El vídeo de la bola de fuego sobre Priego

El objeto pasó a 30.000 kilómetros por hora, formándose una bola de fuego a una altura de 118 kilómetros, cruzando desde el Atlántico hasta el Mediterráneo. Y fue observado en distintos puntos del país, sobre todo en el litoral, desde Andalucía hasta Islas Baleares. El vuelo de este extraño objeto fue registrado, incluso, por el Instituto de Astrofísica de Andalucía.

Cuando la bola de fuego entró en contacto con la atmósfera, empezó a desintegrarse. Se desconoce si ha quedado algún resto. Pero, de momento, por las características que presentaba, los expertos apuntan a que se trata de basura espacial de grandes dimensiones. ¿Un satélite? ¿Restos de un cohete chino? Ambas hipótesis se han barajado, pero hasta ahora no hay una conclusión clara.

De lo que no cabe duda es de que, cuando miles de personas dirigían su mirada al cielo en busca de las Lágrimas de San Lorenzo, una bola de fuego acaparó toda la atención. Ha sido @josejavier80an quien ha compartido un vídeo en la plataforma china sobre este fenómeno observado también en Priego de Córdoba. Y los usuarios de la red social no han tardado en compartirlo.