Cabra supera el centenar de cámaras para el control del tráfico a través de su red de vigilancia

El Ayuntamiento de Cabra continúa en estas fechas ampliando la dotación de sistemas para mejorar el control del tráfico a través del desarrollo de su red municipal de videovigilancia, tras alcanzar en estos días el centenar de cámaras y dispositivos distribuidos en distintos puntos del casco urbano.

Así lo dio a conocer su delegación municipal de Seguridad y Tráfico, Guillermo González, destacando una “red de cámaras que tiene como objetivo fundamental la vigilancia de los accesos, vías principales y edificios públicos, reforzando así tanto la prevención de incidentes como la capacidad de respuesta ante situaciones que puedan alterar el orden público o poner en riesgo a la ciudadanía”

Esta red, monitorizada desde el centro de pantallas ubicado en la Jefatura de la Policía Local donde se realiza un seguimiento constante para garantizar la eficacia del sistema, comenzó a implementarse en el año 2011, ampliándose de forma progresiva en función de las necesidades de la ciudad y de los distintos escenarios de actuación en materia de seguridad y movilidad, añadió el edil. González apuntó que en fechas recientes, y a raíz de los sucesos ocurridos meses atrás en la zona de la urbanización del Aradillo, el Consistorio ha reforzado la presencia de cámaras en ese sector, incluyendo la instalación de nuevos dispositivos tanto en uno de los principales accesos como en varios puntos estratégicos del entorno.

Del mismo modo, se ha incrementado la cobertura en otro acceso fundamental a Cabra, como es la carretera de Monturque, con el objetivo de reforzar la vigilancia en las entradas al casco urbano, destacando González que “las cámaras por sí solas no evitan los actos delictivos, pero se han demostrado determinantes en la resolución y esclarecimiento de los casos que se producen”, poniendo de relieve el papel clave que desempeña el sistema de videovigilancia “como herramienta de apoyo para las fuerzas de seguridad y la labor que desarrollan en el municipio”.

Tecnología puntera

Algunas de estas cámaras están equipadas con tecnología de última generación que permite, entre otras funcionalidades, la detección y lectura automática de matrículas de los vehículos que circulan por la red viaria, con lo que ello, según González, “supone un importante refuerzo para el control del tráfico, facilitando la identificación de infracciones y mejorando la seguridad vial en la ciudad”.

Por último, el delegado municipal avanzó que el Consistorio “seguirá ampliando la red de videovigilancia municipal, con la incorporación de nuevos dispositivos en más zonas del municipio, a fin de continuar extendiendo esta infraestructura para abarcar aún más puntos estratégicos de Cabra, siempre con el compromiso de garantizar una ciudad más segura para todos”.