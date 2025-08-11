Abraham Mateo, Lérica y G5 encabezan el II Membrillo de Puente Genil

Puente Genil acogerá a finales de septiembre (viernes 26 y sábado 27) la segunda edición del Membrillo Fest Music, un evento musical organizado por Inala Producciones que en su puesta de largo celebrada en abril de 2024 acogió a cerca de 3.000 personas en la Caseta Municipal, lugar en el que volverá a celebrarse esta cita para recibir a Abraham Mateo y Lérica (viernes 26) y a G5 (Canijo de Jerez, Tomasito, Kiko Veneno, Muchachito Bombo Infierno y Diego Ratón), Nolasco y Diego Carrasco, y Fran Cortés (sábado 27).

El concejal delegado de Festejos, Comercio, Mercados, Consumo y Agricultura en el Ayuntamiento de Puente Genil, Joaquín Reina, ha señalado que “tras el éxito de la primera edición, el Membrillo Fest Music vuelve a Puente Genil para consolidarse como una de las grandes citas musicales de nuestra provincia. Este año, el cartel cuenta con artistas de primer nivel como Abraham Mateo, Lérica o G5, que seguro volverán a llenar la Caseta Municipal y a ofrecer a nuestro público dos noches inolvidables de música y buen ambiente.”

“Desde el Ayuntamiento trabajamos para colaborar con que este festival sea, además de un referente cultural, un motor para dinamizar la economía de nuestro pueblo. La llegada de personas procedentes de distintos puntos de la comarca al Membrillo Fest Music se traduce en mayor actividad para nuestro comercio, nuestra hostelería y nuestros servicios, contribuyendo a generar oportunidades y empleo en nuestro municipio”, agrega Reina.

Asimismo, el edil ha lanzado un mensaje de invitación a vecinos y visitantes a que reserven sus entradas y disfruten de un fin de semana único en Puente Genil. “El Membrillo Fest Music vuelve a ser una oportunidad para mostrar todo lo que tenemos que ofrecer como referente musical y cultural en el centro de Andalucía, y queremos que todos vivan esta experiencia para llevarse un gran recuerdo”, ha dicho.

La venta de abonos para los dos días o entradas para el viernes o el sábado ya está disponible en eventick.es, mientras que en la Casa Ciudadana de Puente Genil se pondrán a la venta una vez finalizada la Feria Real, comunicándose la fecha exacta a través de las redes sociales municipales.