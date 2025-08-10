Detenido en Hornachuelos por robar la caja registradora de un establecimiento comercial

La Guardia Civil, dentro del marco de los servicios que viene efectuando en la provincia para prevenir los robos en el sector del comercio, detuvo en Hornachuelos a un vecino de la localidad, conocido por sus amplios antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de robo.

La Guardia Civil tuvo conocimiento a través de un aviso recibido de una central de alarmas, sobre las 05.40 horas del pasado día 27 de julio, en la Central Operativa de Servicios, (COS-062), que había saltado la alarma de un establecimiento de hostelería de la localidad de Hornachuelos, y que se observaba la silueta de una persona que se recubre con una manta o prenda similar para evitar ser identificado.

Inmediatamente, la Guardia Civil se trasladó al lugar indicado y tras comprobar el aviso, inició gestiones para el total esclarecimiento del hecho, la identificación, localización y en su caso detención del presunto autor del robo. La rápida personación de la patrulla de servicio, hizo que el supuesto autor de los hechos se diera a la fuga por las calles de la localidad.

La inspección ocular practicada en la zona permitió comprobar que una de las puertas traseras del establecimiento, se encontraba totalmente apalancada con síntomas de forzamiento. Momentos más tarde, fruto de la colaboración ciudadana, la Guardia Civil localizó en las inmediaciones a un varón, conocido por sus amplios antecedentes policiales, por la comisión de hechos similares, manipulando e intentando forzar el cajón de la máquina registradora que previamente había sido sustraída del establecimiento, procediendo la Guardia Civil a su detención y a la recuperación del cajón que contenía la recaudación.

Detenido y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.