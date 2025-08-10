La avería de un tren Alvia en Almodóvar obliga al traslado en autobús de los viajeros

Los pasajeros que viajaban en el tren Alvia que unía las ciudades de Madrid y Cádiz y que habían salido de la capital de España a las 7.05 horas, han tenido que ser trasladados en autobús hasta las estaciones más próximas para poder continuar su viaje. El motivo, según han explicado a este periódico fuentes de la compañía ferroviaria, ha sido "un fallo técnico en el tren". El convoy ha quedado parado en el término municipal de Almodóvar del Río.

En concreto, la información facilitada por Renfe señala que desde las 09.42 el tren Alvia Madrid Puerta de Atocha, de las (7.05) - Cádiz (11.45) se encontraba detenido a la salida de Almodóvar (Ancho Estándar) debido a una incidencia técnica. Esta incidencia ha afectado un total de 427 pasajeros.

Mientras se subsanaba el problema, Renfe informa que "se permitía la circulación por vía I" y que se han visto afectados los trenes de larga distancia de alta velocidad y los Avant, que acumulan retrasos medios estimados de 15 minutos.

La empresa ha añadido que a las 14.05 horas ha finalizado el trasbordo en vía y que el plan alternativo establecido contempla "transporte por carretera para viajeros del tren de la incidencia desde Sevilla a destino".