Una auditoría evaluará el servicio de limpieza viaria de Montilla

El Ayuntamiento de Montilla ha iniciado el procedimiento para contratar una auditoría externa que permita controlar y evaluar el cumplimiento del contrato de limpieza viaria, gestionado por Prezero España. La medida, impulsada por el Área de Medio Ambiente, busca garantizar un servicio con la calidad que demanda la ciudadanía.

El servicio de auditoría verificará si las condiciones ofertadas por la empresa se cumplen, mediante inspecciones visuales, fichas, control fotográfico y revisión documental. La iniciativa responde a las críticas del Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU), que votó en contra de la adjudicación del servicio a Prezero.

El contrato cuenta con un presupuesto base de casi 17.000 euros, una duración inicial de un año y posibilidad de prórroga hasta tres, alcanzando en ese caso los 50.000 euros. El Consistorio defiende esta auditoría como «un paso más» para asegurar servicios eficaces y de calidad.