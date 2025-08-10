Foro cultural
La asociación 'De Posadas es' homenajea la memoria de Blas Infante
Se celebró este fin de semana la segunda edición de las Jornadas Andalusíes 'Yamá’da Andalusí'
Durante este fin de semana se ha celebrado en Posadas la segunda edición de las Jornadas Andalusíes Yamá’da Andalusí, bajo el lema Por la memoria de Sidi Ahmed Blas Infante, organizadas por la Asociación Cultural 'De Posadas es'.
A través de una serie de conferencias, debates, una ruta por la localidad y la actuación del grupo malagueño Felah Menkub en el Cine Teatro Liceo Manuel Rumí Cortés, el evento ha pretendido ser un faro de entendimiento y respeto mutuo entre culturas, siguiendo el espíritu de armonía y diversidad que caracterizó al legado de al-Ándalus y la propia visión de Blas Infante, de cuyo asesinato a manos de los militares del bando golpista en la guerra civil española se cumplen este lunes 89 años.
Al mismo tiempo, han denunciado que «la ignominia y la afrenta que supone el olvido de una figura insigne como la de Ahmed Infante Pérez de Vargas, declarado alcalde honorífico de Posadas, no puede continuar ni un año».
El presidente de la Asociación, José Manuel Muñoz, pidió una restitución sobre «un acto simbólico que se mantiene y permite desde 1937, ya que los sublevados golpistas tomaron la localidad el 29 de agosto de 1936 y un día después, el 30 de agosto, conmemorando las fiestas, se procesionaba a la patrona; pero desde entonces se promulgó hacerlo un día antes. Posadas no puede pasar a la historia como un pueblo que admite y tolera esta afrenta entre hermanos, creyentes o no». Las jornadas también se erigieron como una plataforma de apoyo a los pueblos morisco y palestino.
