Abierta la convocatoria para ayudas a proyectos de bienestar social en Palma del Río

El Ayuntamiento de Palma del Río publicó en el BOP del pasado 7 de agosto las bases de una nueva convocatoria de ayudas para asociaciones, colectivos y personas que tengan proyectos que contribuyan al bienestar social del municipio. La cuantía máxima que se repartirá será de 38.000 euros.

Podrán optar a esta ayuda asociaciones o entidades sin ánimo de lucro domiciliadas en Palma del Río e inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales. También pueden optar a esta convocatoria personas físicas con residencia en Palma del Río o agrupaciones de personas para iniciativas de carácter esporádico sin finalidad de lucro.

El plazo de presentación es de 20 días hábiles y la solicitud la pueden encontrar en la web del ayuntamiento www.palmadelrio.es donde también están las bases completas de esta convocatoria. Los proyectos presentados pueden desarrollarse próximamente o estar ya desarrollados a lo largo de este ejercicio de 2025. En el área de bienestar social son subvencionables actividades preventivas, rehabilitadoras o asistenciales encaminadas a la atención y la promoción del bienestar social de diferentes colectivos.