Bajada extraordinaria de la Virgen de Araceli por la Magna de Lucena

La Virgen de Araceli realizará una bajada extraordinaria a causa de la celebración de la Magna de Lucena. Una plataforma transportará a la patrona el domingo 21 de septiembre, a partir de las 10:00 horas, desde el Santuario hasta la Puerta de la Mina. Desde su entrada en el casco urbano, hermanos y hermanas de la cofradía mariana portarán en andas a la Virgen de Araceli hasta el templo de San Mateo Apóstol, aproximadamente a las 13:00 horas.

La junta de gobierno de la cofradía informó de que, entre el 12 y el 30 de agosto, habilitará un formulario de inscripción para recabar solicitudes, de obligatoria realización, de aquellos que pretendan llevar sobre sus hombros a Nuestra Madre.

La Virgen de Araceli permanecerá en Lucena, por este acontecimiento excepcional, justo una semana. En la tarde del sábado 27 de septiembre, presidirá, desde el atrio de la iglesia de la Plaza Nueva, la procesión magna pasionista, organizada por el Año Jubilar de la Esperanza, conmemorado por la Iglesia Católica.

Y, finalmente, una eucaristía iniciará la despedida, hasta el ciclo aracelitano de 2026. La eucaristía, en San Mateo Apóstol, empezará a las 09:30 horas del domingo 28. Seguidamente, siguiendo idéntico protocolo de organización, quienes así lo deseen, podrán portar a la patrona de la localidad en el itinerario por el casco urbano hasta el origen del camino a la Sierra de Aras. Y, de la misma manera, habrán de cumplimentar un formulario previo. La Virgen de Araceli retornará a la ermita en la mencionada plataforma.

En relación a la magna pasionista, ‘Lucena vive la Pasión’, la Diputación de Córdoba ha avanzado la edición de un vídeo promocional, encargado a la empresa local Diev. La Agrupación de Cofradías presentará en siguientes fechas este trabajo audiovisual, compuesto por secuencias breves y de impacto. El horizonte infinito, a través de la icónica mirilla de la Capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno, abre el montaje.

La procesión magna pasionista aglutinará a 18 pasos procesionales, de 17 hermandades, en la tarde del sábado 27 de septiembre, y asimilando un orden de cronología evangélica, por el centro de Lucena.