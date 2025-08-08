La videovigilancia, clave en la detención del autor el robo en la piscina municipal de Fuente Palmera

La Guardia Civil ha detenido al presunto autor del robo de material cometido hace unos días en la piscina municipal de Fuente Palmera, donde también intentó causar daños a las cámaras de videovigilancia y forzar varias puertas. El detenido ha sido puesto a disposición judicial tras una investigación eficaz que ha permitido su localización e identificación en un breve periodo de tiempo.

La detención ha sido posible gracias a la estrecha colaboración entre la Guardia Civil y la Policía Local, que han trabajado de forma coordinada desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos. Esta actuación conjunta ha permitido esclarecer el caso con rapidez y eficacia, reforzando la confianza en el buen funcionamiento de los cuerpos de seguridad en el municipio.

Desde el Ayuntamiento de Fuente Palmera han agradecido en una nota públicamente el trabajo realizado por ambos cuerpos, destacando el papel fundamental de la Guardia Civil en la detención y la labor constante de la Policía Local en la vigilancia y protección del término municipal.

Asimismo, se agradece la colaboración ciudadana, que ha contribuido al esclarecimiento del caso y demuestra el valor de la implicación vecinal en la defensa de lo común.

El ladrón cometió un robo con fuerza, pues intentó romper las cámaras de seguridad y forzar las puertas, sustrayendo diverso material de las instalaciones del bar.

El alcalde, Francisco Javier Ruiz, ha señalado que “la seguridad ciudadana es una prioridad para este Ayuntamiento, y hechos como este demuestran que no hay lugar para la impunidad. Quiero reconocer el compromiso y la profesionalidad de nuestros cuerpos de seguridad, cuyo trabajo garantiza la tranquilidad de nuestros vecinos”.

Videovigilancia

Una parte fundamental de la investigación ha sido la revisión de las cámaras de videovigilancia instaladas en el recinto, que han aportado información clave para identificar al responsable. Según ha podido saber este periódico, se trata de un vecino de Silillos.

El Ayuntamiento tiene la intención de continuar ampliando este sistema de videovigilancia en otros edificios y espacios públicos del municipio, como medida disuasoria y preventiva para reforzar la seguridad ciudadana y proteger el patrimonio municipal.