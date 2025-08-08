Un tren turístico se suma a la Noche Abierta de Fernán Núñez, con sorteos, pasacalles y actuaciones

Un tren turístico se suma a la Noche Abierta de Fernán Núñez, que se celebra este viernes, 8 de agosto, con sorteos, pasacalles y actuaciones. Una noche en que el comercio local permanecerá abierto de 21.00 a 00.00 horas, y en la que se han programado conciertos, teatro, pasacalles, el tren turístico, sorteos y mucho más. La Noche Abierta la organiza el Ayuntamiento de Fernán Núñez y la Asociación de Empresarios y Autónomos de Fernán Núñez, en colaboración de la Diputación de Córdoba, Ministerio de Cultura y Singular Show

En concreto, el tren recorrerá las distintas zonas comerciales con recorridos que se iniciarán en la calle Ramón y Cajal. A las 21.00 horas está previsto el pasacalles infantil acompañado de Charanga Allegretto, que saldrá desde el paseo de Santa Marina.

La compañía Dani Danielo pondrá en escena el espectáculo infantil Arena Roja, desde las 22.00 horas en paseo de Santa Marina.

A las 23.30 horas está previsto el concierto The Sound Garage, una banda de versiones, también en el paseo de Santa Marina.

Durante la Noche Abierta hay previstos descuentos y promociones en todos los establecimientos participantes y, además, una tómbola con más de 1500 euros en premios directos.