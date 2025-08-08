Rescatados un hombre y sus hijos de 8 y 10 años tras volcar su piragua en el río Genil

Un hombre y sus dos hijos de 8 y 10 años fueron rescatados por la Guardia Civil, la Policía Local de Cuevas de San Marcos (Málaga) y los Bomberos de Antequera después de que volcara su piragua en el río Genil.

La Guardia Civil recibió una comunicación en la que se indicaba que, tras volcar la piragua en Cuevas de San Marcos, las tres personas no conseguían llegar a ninguno de los márgenes por el fuerte caudal que llevaba el río en ese momento, ha informado este viernes el instituto armado en un comunicado.

En Encinas Reales

Por ello, se estableció un dispositivo de búsqueda en dicho municipio que no dio resultado, ante lo que se amplió la batida al margen del río que discurre por Encinas Reales (Córdoba).

Finalmente, fueron localizadas las tres personas subidas en una isleta del río, pero, debido a la fuerte corriente y la densidad de vegetación hasta el margen, no fue posible acceder a la zona y rescatarlas, por lo que se personaron en el lugar dos dotaciones de los bomberos de Antequera.

Entre todos los intervinientes consiguieron abrir una vía de rescate a través de la vegetación y rescatar a los dos menores de edad y, posteriormente, al padre de ambos, que fueron atendidos por los servicios sanitarios desplazados al lugar, aunque se encontraban en buen estado y solo presentaban algunos rasguños.