El Gobierno dice que la atención de la Guardia Civil es "integral" y va más allá del horario de los cuarteles

El gobierno central defiende que el modelo actual de atención a los ciudadanos en los cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Córdoba, permite una atención integral y permanente más allá del horario de apertura de dichas dependencias. Así lo ha puesto de manifiesto en la respuesta dada a una pregunta formulada por los senadores populares cordobeses, Cristina Casanueva, Lorena Guerra y Fernando Priego, como ha informado a Diario CÓRDOBA este último.

La respuesta señala que para prestar la atención ciudadana en las mencionadas dependencias, los servicios se han modernizado en línea con otras administraciones públicas, como juzgados o servicios sanitarios, siendo el horario presencial habitual en los cuarteles, de lunes a viernes de 09:00 a 14:30 y los sábados no festivos de 09:00 a 14:00.

Una apertura presencial -añade el Gobierno central- que se complementa con otros canales como atención telefónica a través del 062 y del 112, presencia de patrullas o el uso de la aplicación móvil 'Alertcops' que, desarrollada por la Secretaría de Estado de Seguridad, permite enviar alertas geoposicionadas, mensajes, imágenes y vídeos directamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desde un teléfono móvil.

Además, el Gobierno destaca que el despliegue territorial de la Guardia Civil se organiza mediante núcleos operativos que garantizan la presencia permanente de patrullas y la atención ciudadana en al menos un cuartel durante horarios de mañana y tarde, tras agradecer la colaboración de numerosos ayuntamientos que ceden espacios municipales para facilitar puntos de atención al ciudadano donde no existen instalaciones propias.

El ejecutivo subraya también el papel de los equipos funcionales especializados —como los ROCA (delitos en el ámbito agrícola y ganadero), VIOGEN (violencia de género) y equipos @ (ciberdelincuencia)—, que amplían y especializan la atención ofrecida a la población.

En cuanto a la provincia de Córdoba, el gobierno informa que los acuartelamientos con servicio ininterrumpido las 24 horas del día son los puestos ordinarios de Peñarroya-Pueblonuevo y Pozoblanco, así como los puestos principales de Baena, Montilla, Palma del Río, Puente Genil, Priego de Córdoba y la sede de la Comandancia de Córdoba.