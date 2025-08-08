Inversión de 20.000 euros
Comienza la renovación integral de las zonas infantiles de varios barrios de Lucena
Los trabajos se basan mayoritariamente en la reposición del pavimento de caucho y también en la sustitución de las zonas de juego para niños
Un proyecto conjunto propicia la renovación integral de un total de 11 zonas de juegos infantiles en diferentes sectores del municipio de Lucena.
El Ayuntamiento emprende, durante los tres próximos meses, sucesivas y simultáneas intervenciones de reparación de superficies y sustitución de elementos de ocio y entretenimiento dirigidos a los menores.
Desde la delegación municipal de Obras e Infraestructuras procuran brindar respuesta a las demandas de los vecinos. Habitualmente, con peticiones y determinadas críticas, numerosos ciudadanos exigen, junto a una limpieza constante y adecuada, el mantenimiento, reparaciones y la actualización de estos espacios altamente frecuentados. Sobre todo, los principales desperfectos suelen concernir a los suelos de caucho y a los deterioros de determinadas piezas.
De modo paralelo, el Consistorio también emplaza a efectuar un uso cívico y oportuno de estos recintos. En los últimos años, el número de estos parques infantiles de juegos ha aumentado considerablemente.
La empresa Axaplay SL, mediante un importe de 19.806 euros, impuestos aparte, asume la materialización de este contrato.
En el expediente técnico publicado por la administración local, figuran tareas como la remodelación y mejora de las superficies y, en algunos entornos, la sustitución y renovación de los componentes de juego. El Ayuntamiento significa la relevancia de «garantizar» espacios de ocio seguros, accesibles y «en buen estado» para los niños. Definitivamente, las áreas infantiles beneficiadas se ubican en la urbanización Hermanos Álvarez Quintero, calles Fuente Obejuna, Las Margaritas y Priego, Paseo de Rojas, Plaza Prudencio Uzar, Plaza Pemán Aramburu, los tres parques emplazados en Dehesa de la Villa y Llano de las Tinajerías, aparte de la nueva zona implantada en la calle Luque.
«Seguros y atractivos»
El listado se completa con la reposición de determinados juegos, por nuevos montajes, en la zona de la antigua estación y en la calle Las Margaritas. El concejal del ramo, Javier Pineda, ha expuesto que «con estas mejoras», gestionadas a través de un contrato menor, «buscamos potenciar los entornos de juego» y afianzar su condición de «espacios seguros y atractivos para las familias lucentinas».
En fechas anteriores, a causa de ciertas deficiencias, el Ayuntamiento, con medios propios de la plantilla municipal, realizó una actuación puntual en la zona infantil del Paseo del Coso.
