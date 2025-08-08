El Carpio cuenta con nueva ludoteca gracias a la Diputación al Plan Corresponsables 3.0

La delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana de la Diputación de Córdoba, Auxiliadora Moreno, ha visitado este viernes en El Carpio la ludoteca municipal, “un servicio esencial que se pone en marcha en el marco del Plan Corresponsables 3.0, iniciativa que se ha convertido en una línea estratégica de acción con un enfoque claramente rural, equitativo y transformador”.

De este modo lo ha explicado Moreno, quien ha detallado que “desde 2023 y gracias a este Plan, hemos desplegado en la provincia tres ediciones del proyecto Córdoba Red de Municipios por la Conciliación y la Corresponsabilidad, una propuesta que ha permitido crear servicios, generar empleo, sensibilizar a la ciudadanía y avanzar hacia un reparto más justo del tiempo, del trabajo y de los cuidados”.

“Los datos evidencian el éxito de una acción que desde su puesta en marcha ha contado con la participación de más de 21.000 personas, entre ellas más de 8.000 menores, protagonistas como los que hoy podrán disfrutar de este nuevo espacio en El Carpio”, ha matizado Moreno.

Actividades

Pero además, ha continuado, “se han realizado cerca de 1.500 actividades, 110 talleres coeducativos en colegios e institutos, 30 diagnósticos en empresas, jornadas provinciales, formación online y campañas públicas, así como servicios tan esenciales desde el punto de vista social como esta ludoteca”.

La delegada de Igualdad ha insistido en la necesidad de “dotar a las familias de recursos reales en materia de conciliación. Así este espacio de juego que se inaugura ahora no es solo un lugar para la infancia, es también una herramienta que favorece la organización del tiempo, especialmente para aquellas mujeres que aún cargan con la mayor parte del peso en materia de cuidados”.