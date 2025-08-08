Capturan y liberan una culebra de gran tamaño a punto de entrar en una vivienda de Priego

El Seprona ha capturado y liberado a una serpiente de un metro y medio de longitud que estaba a punto de entrar en una vivienda de Priego de Córdoba.

Según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa, los hechos tuvieron lugar el pasado 31 de julio en la aldea de Zamaoranos. Los agentes recibieron el aviso de una mujer visiblemente nerviosa en la que se alertaba de que había visto a una serpiente de grandes dimensiones en la zona y a poca distancia de un domicilio habitado por una persona de avanzada edad.

Liberación de la culebra. / CÓRDOBA

A la zona se desplazaron inmediatamente agentes del Seprona y, tras tranquilizar a los vecinos, capturaron con los medios adecuados al reptil, que resultó ser una culebra escalera de aproximadamente 1,5 metros de longitud. Se trata de una especie que, pese a su apariencia, no resulta venenosa aunque, según explica el instituto armado, en el momento de la captura se encontraba "visiblemente estresada y agresiva".

La Guardia Civil explica que en el animal no observaron ninguna "anomalía o herida" por lo que decidieron transportarla a su medio natural, donde fue liberada. La culebra escalera es una especie que habita en la Península Ibérica y sur de Francia que se caracteriza por su cuerpo robusto, cabeza pequeña y morro agudo. Puede llegar a medir hasta dos metros y su patrón de color es el gris en los ejemplares más jóvenes, y pardo con toques amarillentos en los adultos.