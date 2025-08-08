La banda de Las Tres Caídas de Triana acompañará al Nazareno de Fuente Palmera en su centenario.

El hermano mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Antonio Garrido, y el máximo responsable de la Banda del Stmo. Cristo de Las Tres Caídas de Triana (Sevilla), Julio Vera, han rubricado el acuerdo por el que la reconocida agrupación musical hispalense fundada en 1980 acompañará a la imagen del Nazareno colono en su salida extraordinaria por las calles de Fuente Palmera el 10 de octubre de 2026. Será uno de los numerosos actos que se llevarán a cabo para celebrar los cien años de vida de la Hermandad colona.

Tras la firma del contrato, Antonio Garrido expresó «el honor y satisfacción personal, junto a la de mi junta de gobierno, poder hacer realidad este hito histórico no solo para nuestra hermandad nazarena si no como parte importante de nuestra tradición y cultura de todos los colonos y de nuestro pueblo».

Asimismo, agradeció el poder contar con «la inestimable colaboración y ayuda de Quique González Mestre, responsable de la Delegación de Cultura de nuestro Ayuntamiento».

"Un sueño"

«Cumplimos así un sueño que a base de trabajo se hace realidad, dando fe a nuestras familias colonas y nazarenas para este primer centenario con el acompañamiento musical y sones para nuestro Padre Jesús Nazareno de una de las bandas más estelares de tambores y cornetas, Las Tres Caídas de Triana, sin duda muy apreciada en el panorama musical cofrade», señalaba el hermano mayor.