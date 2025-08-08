Empleo público
El Ayuntamiento de Puente Genil aprueba las bases para convocar siete plazas de auxiliar administrativo
Las bases de la convocatoria se publicarán próximamente en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP)
La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Puente Genil ha aprobado las bases que han de regir el proceso de selección de seis plazas auxiliar administrativo, personal funcionario del Ayuntamiento, perteneciente a la escala de Administración General, subescala auxiliar, Grupo C, Subgrupo C2, de las cuales cuatro corresponden al turno general y dos al turno de discapacidad, y una plaza adicional en aplicación de la disposición adicional vigésima octava de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de Función Pública de Andalucía. Esta plaza adicional tiene por objeto cubrir posibles futuras vacantes a cargo de las ofertas de empleo público de los dos años siguientes a contar desde la fecha de la finalización del proceso selectivo.
Dicho proceso selectivo se regirá por los principios de igualdad, mérito y capacidad, asegurando la transparencia y la concurrencia competitiva. Las bases de la convocatoria, que se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) establecerán los requisitos para las personas aspirantes, la estructura de las pruebas y el procedimiento de inscripción, que podrá realizarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Puente Genil.
Como ya manifestó hace algunos meses el portavoz del Gobierno municipal, Javier Villafranca, estas convocatorias responden “a la firme apuesta del Ayuntamiento por reforzar la plantilla municipal con procesos de selección justos y abiertos a toda la ciudadanía, garantizando que los mejores candidatos accedan a la función pública”.
