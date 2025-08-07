Otro trimestre con menos población: Córdoba pierde más de 1.000 habitantes

Las estadísticas oficiales vuelven a mostrar una realidad incontestable: la provincia de Córdoba sigue perdiendo población en un goteo incesante que rara vez se detiene. En esta ocasión el retroceso demográfico lo muestra la Encuesta Continua de Población (ECP) que realiza cada trimestre el Instituto Nacional de Estadística (INE). Ya van cuatro trimestres consecutivos encadenando descensos, y el último incremento fue modesto en comparación con la pérdida de población.

La provincia de Córdoba se ha quedado con 770.692 habitantes, un total de 1.116 personas menos que hace tres meses, cuando éramos 771.808 personas afincadas en el territorio. Ni siquiera la población extranjera, que sostiene el crecimiento demográfico en el país desde hace años (si no décadas), resiste a la tendencia.

Los residentes en Córdoba con nacionalidad española son a fecha 1 de julio (el último dato que se acaba de publicar) un total de 741.130 personas; significa 857 menos que en el anterior estudio de la primavera realizado por el INE. En cuanto a los extranjeros, alcanzan los 29.562 residentes, también con una pérdida poblacional de 259 personas.

La Estadística Continua de Población se realiza cada tres meses y sus datos son provisionales hasta la publicación del siguiente censo oficial, que se publica siempre a primeros de año, cuando pasan a ser definitivos. Tiene como objetivo proporcionar una medición cuantitativa de la población con residencia habitual en España, de la población residente en viviendas familiares y del número de hogares.