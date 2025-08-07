Este es el pueblo más bonito de Córdoba (palabra de National Geographic)

A veces hace falta que lo diga alguien de fuera para que miremos con otros ojos lo que tenemos cerca. Iznájar, rodeado por el mayor embalse de Andalucía, encaramado sobre una colina de casas encaladas y coronado por un castillo con siglos de historia, es para National Geographic el pueblo más bonito de Córdoba. Así lo afirma la prestigiosa publicación en su selección de los pueblos más bellos de cada provincia andaluza.

Iznájar no necesita filtros. Su imagen más reconocible es una fortaleza árabe que se asoma sobre el pantano. Lo que lo hace especial no es solo su estética: es la armonía entre paisaje, arquitectura y vida rural. El embalse de Iznájar, también conocido como el Lago de Andalucía, es una especie de espejo que magnifica la belleza del pueblo, formando una postal preciosa.

Más que una postal

Pero no es solo naturaleza. El castillo árabe, la iglesia de Santiago Apóstol, los miradores y las callejuelas convierten el casco histórico en una experiencia sensorial. Además del castillo, en Iznájar su complicada orografía permite contar con varios lugares con maravillosas vistas, como los miradores de San Pedro y de las Tres Cruces, que al atardecer regalan vistas únicas del embalse y las sierras del Parque Natural de la Sierra Subbética.

Patio de las Comedias de Iznájar. / Córdoba

Iznájar no es solo un destino visual. Entre los atractivos que National Geographic destaca, se encuentran la iglesia renacentista de Santiago Apóstol, el Patio de las Comedias y museos como el de la Judea y el de Esculturas Naif Antonio Cañizares.

Vista panorámica del pantano de Iznájar. / Junta de Andalucía

Además, su ubicación estratégica entre Córdoba, Málaga y Granada lo convierte en una escapada perfecta para quienes buscan autenticidad sin tener que hacer grandes viajes.

¿El más bonito de Córdoba?

Este pueblo de Córdoba, el 'pueblo de la isla', como recoge la revista, ya era bonito antes de salir en ninguna lista. Pero que lo diga National Geographic sirve para recordárnoslo. A veces, lo extraordinario está más cerca de lo que pensamos. Y tiene nombre propio.