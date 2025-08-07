Llegan las Perseidas y Posadas se prepara para varias noches de dólmenes y estrellas

El Ayuntamiento de Posadas, a través de su Área de Medio Ambiente tiene previsto celebrar la ya tradicionales jornadas astronómicas Los dólmenes y las estrellas, en torno a la conocida lluvia de estrellas de mediados de agosto, durante las noches del 8 de agosto, este viernes, y el 12 de agosto

La lluvia de estrellas que todos los veranos nos invita a mirar al cielo, es la denominada Perseidas, conocida también como las lágrimas de San Lorenzo, debido a la proximidad de su máximo de actividad a la festividad de San Lorenzo. Está causada por los restos del cometa Swift-Tuttle, cuya órbita cruza la Tierra todos los años a mediados del mes de agosto.

En la primera jornada a celebrar en el auditorio municipal, las personas participantes podrán deleitarse con una magnífica sesión de planetario móvil, guiada por Antonio Becerra, en el que podremos disfrutar de las más modernas prestaciones en generación virtual de imágenes de simulación estelar y proyecciones a cielo completo.

Tres partes

El martes 12 la jornada se dividirá tres partes. Una primera, en la que se realizarán actividades infantiles, incluida una visita con chamán en el interior del Parque de la Prehistoria, entre las 21.30 y 23.30 horas, con monitores de Cordobaviva. Una segunda parte, en el mismo horario anterior, consistente en un recorrido a pie que partirá desde el Centro de Interpretación y Educación Ambiental del Parque Periurbano La Sierrezuela, para disfrutar de la puesta de sol y el comienzo de la noche, donde Antonio Becerra nos desvelará algunos secretos del firmamento a simple vista, en un escenario inigualable, el conjunto dolménico (4.500 años) del Parque Periurbano La Sierrezuela.

Seguidamente, los participantes volverán al punto de inicio para continuar disfrutando del cielo nocturno y del equipamiento turístico que ofrece el Parque Periurbano La Sierrezuela. Así, la tercera parte de la noche (24.00 – 02.00 horas) se dedicará a la observación astronómica con telescopios de mayor alcance, con la ayuda de Rafael Benavides y Antonio Becerra.

Para la seguridad de las personas asistentes se cuenta con la colaboración de la Patrulla Verde de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Posadas. Son entidades colaboradoras, además, el Parque de la Prehistoria, la Asociación de Empresarios de Posadas, el Grupo de Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir y la Asociación para el Fomento del Turismo del Valle del Guadalquivir Cordobés.

Esta actividad se enmarca dentro del programa anual “Aquellas noches de verano…“, organizado por el Ayuntamiento de Posadas.