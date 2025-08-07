Espectáculos
El Langui estará en el festival Urban Culture de Almodóvar
Se celebrará el sábado por la noche con una firme apuesta por el rap, hip hop, djs, batallas de gallos y graffitti
Por cuarto año consecutivo, la Delegación Municipal de Juventud del Consistorio de Almodóvar del Río ha programado la 4ª Almodóvar Urban Culture, que tendrá lugar el sábado 9 de agosto a partir de las 21.00 horas con una firme apuesta por el rap, hip hop, djs, batallas de gallos y graffitti, con El Langui como artista destacado.
Con entrada libre y gratuita, el recinto ferial de la localidad ofrecerá un festival centrado en la música y el arte urbano, con una exhibición de breakdance como novedad y un muro de expresión libre donde cualquiera podrá perfeccionar la técnica del graffiti.
Juan Manuel Montilla El Langui (Madrid, 1980) es un artista polifacético que ha destacado en el mundo musical, el cine, la televisión y hasta la literatura, donde ha publicado tres libros: 16 escalones antes de irme a la cama (2009), Pan Bendito. Un barrio con mucha miga (2010) y Cómo ser un imperfecto feliz (2014).
Su fama trascendió con el grupo de hip hop La Excepción y por su papel en diversas películas, hasta que en 2009 obtuvo dos premios Goya –Mejor Actor Revelación y Mejor Canción Original- por la película El truco del manco. Además de su carrera artística, El Langui es conocido por su activismo en favor de los derechos de las personas con discapacidad y por su labor como conferenciante motivacional, Además, recientemente se ha hecho jugador de bochas (boccia) adaptadas.
Le acompañarán en el escenario los siguientes nombres propios: R de Rumba, Kursiva, Eatbrain, Lasole, Zylah, Blood & Fyah, DJ Bicho y DJ Luci.
- Uno de los yacimientos más importantes de Córdoba está en este pueblo de apenas 300 habitantes
- Muere un niño de tres años en Encinas Reales tras caer accidentalmente a una piscina
- El pueblo de Córdoba que cambió de nombre tras una boda entre nobles del siglo XVI
- Los tesoros de los cortijos palmeños
- Abre sus puertas la 95ª edición de EnBarro, cita con la tradición alfarera y la cerámica
- Un incendio iniciado en cuatro focos moviliza a bomberos de Baena y al Infoca
- Dos detenidos en Montilla por explotación laboral de migrantes y trata de personas
- Baena recupera un símbolo con la reapertura de la Residencia de San Francisco