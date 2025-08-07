El Langui estará en el festival Urban Culture de Almodóvar

Por cuarto año consecutivo, la Delegación Municipal de Juventud del Consistorio de Almodóvar del Río ha programado la 4ª Almodóvar Urban Culture, que tendrá lugar el sábado 9 de agosto a partir de las 21.00 horas con una firme apuesta por el rap, hip hop, djs, batallas de gallos y graffitti, con El Langui como artista destacado.

Con entrada libre y gratuita, el recinto ferial de la localidad ofrecerá un festival centrado en la música y el arte urbano, con una exhibición de breakdance como novedad y un muro de expresión libre donde cualquiera podrá perfeccionar la técnica del graffiti.

Juan Manuel Montilla El Langui (Madrid, 1980) es un artista polifacético que ha destacado en el mundo musical, el cine, la televisión y hasta la literatura, donde ha publicado tres libros: 16 escalones antes de irme a la cama (2009), Pan Bendito. Un barrio con mucha miga (2010) y Cómo ser un imperfecto feliz (2014).

Presentación del Urban Culture de Almodóvar. / CÓRDOBA

Su fama trascendió con el grupo de hip hop La Excepción y por su papel en diversas películas, hasta que en 2009 obtuvo dos premios Goya –Mejor Actor Revelación y Mejor Canción Original- por la película El truco del manco. Además de su carrera artística, El Langui es conocido por su activismo en favor de los derechos de las personas con discapacidad y por su labor como conferenciante motivacional, Además, recientemente se ha hecho jugador de bochas (boccia) adaptadas.

Le acompañarán en el escenario los siguientes nombres propios: R de Rumba, Kursiva, Eatbrain, Lasole, Zylah, Blood & Fyah, DJ Bicho y DJ Luci.