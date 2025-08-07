Joaquim Camps: «Seguimos buscando nuevo talento para nuestra empresa»

- ¿Qué servicios ofrece Recam Làser en su planta de Espiel?

En nuestra planta de Espiel, Recam ofrece soluciones de construcción metálica de toda índole y tamaño. A modo de ejemplo. Desde un pequeño pin, hasta la estructura de una refinería, pasando por cualquier bien de equipo, tanto de planchistería industrial como de calderería ligera o pesad. Además, hemos ampliado los servicios de ingeniería y montaje final, ofreciendo una solución llave en mano para todo lo que fabricamos.

«La producción de nuestra fábrica de Córdoba ha aumentado un 20%»

- Actualmente, ¿en qué estado se encuentra la ampliación de las instalaciones del centro productivo de Espiel?

La ampliación de nuestro centro productivo de Espiel va algo retrasada. Está previsto que el proyecto finalice en 2026.

Nuevas instalaciones en el centro productivo de Espiel. / RL

- Esta expansión ha traído consigo un aumento de la capacidad productiva y, también, de la plantilla de la empresa, ¿no es así?

Sí, correcto. El proyecto también aunaba el compromiso de crear nuevos puestos de trabajo. Ya hemos conseguido la ampliación de capital humano antes de finalizar el proyecto. No obstante, seguimos buscando nuevo talento para nuestra empresa, ya que no es fácil encontrarlo.

Hornos de Recam Làser. / RL

- ¿Y qué perfiles profesionales demandan?

Los perfiles más demandados son soldadores, tig y mig/mag, ingenieros mecánicos acostumbrados a trabajar en entornos 3D, técnicos de mantenimiento, plegadores, montadores mecánicos/eléctricos y operarios de maquinaria de corte láser.

«Está previsto que la ampliación del centro productivo de Espiel finalice en 2026»

- ¿Cuáles son los principales retos o dificultades a los que se enfrenta la empresa?

Actualmente, el principal reto al que nos enfrentamos está relacionado con la aplicación progresiva de la Inteligencia Artificial a la gestión de la compañía. También queremos aumentar la capacidad productiva, la gestión de la producción, la formación y, cómo no, la agilidad en la ampliación de nuestras instalaciones.

Tromel de Recam Làser. / RL

- ¿Qué valoración hace del estado actual de Recam Làser?

Recam Làser sigue creciendo. La producción de nuestra fábrica de Córdoba ha aumentado un 20% y ha entrado en infraestructuras de diferentes sectores como el Big Data, la recuperación de metales o la filtración. Hemos consolidado nuestra posición dentro del sector para la concepción de mecánica, fabricación y montaje de infraestructuras metálicas.