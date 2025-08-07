La Guardia Civil detiene a una persona y desmantela una plantación de marihuana en Bujalance

La Guardia Civil en el marco de los servicios que viene desarrollando en la provincia contra el cultivo y elaboración de drogas, ha desmantelado una plantación de marihuana, en la localidad de Bujalance y ha detenido a un vecino de la localidad de 59 años de edad, como presunto autor de un delito contra la salud pública por cultivo de marihuana y un delito de defraudación de fluido eléctrico.

Las investigaciones se iniciaron tras tener que atender la Guardia Civil de Bujalance una solicitud apoyo de operarios de Endesa que estaban realizando inspecciones en la red eléctrica de las viviendas de la localidad, en prevención de defraudaciones de fluidos eléctrico.

Fruto de dicha colaboración, se localizó una vivienda que contaba con un enganche ilegal a la red eléctrica. Posteriormente, en una inspección más detallada del inmueble efectuada por los guardias civiles, percibieron un fuerte olor, característico de las plantaciones de marihuana.

Ante ello, con autorización del propietario del inmueble, se procedió al registro de la vivienda, lo que permitió localizar en su interior, un cultivo tipo indoor de marihuana, que albergaba unas 430 plantas de dicha droga, de 1,50 metros de altura, en avanzado estado de crecimiento y floración, el cual ha sido totalmente desmantelado.

Ante este hallazgo, se procedió a la detención del propietario de la plantación, un vecino de la localidad de 59 años de edad, como presunto autor de un delito contra la salud pública, por cultivo de droga y otro de defraudación de fluido eléctrico, ya que la vivienda para alimentar la maquinaria mantenía un enganche ilegal a la red eléctrica.

El detenido, la droga y los efectos intervenidos y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial.