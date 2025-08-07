Una fiesta mundial de la cerveza en Lucena

Una singladura veraniega por países dispares, enclavados en múltiples coordenadas del mundo, sin abandonar Lucena. Un viaje imaginario a través de infinitos sabores y etiquetas de colección. Millares de kilómetros por la geografía universal, concentrados en la plaza del Cristo de la Sangre. Es la cata de cerveza patentada por la Cofradía del Huerto y que, consolidada en 29 ediciones, pervive, en constante reconversión, como un atractivo estival de referencia para diferentes comarcas del centro de Andalucía.

Los botellines servidos y consumidos, entre el 6 y el 9 de agosto, se cuentan por miles, oportunamente enfriados en 35 botelleros y dos cámaras frigoríficas de imponentes dimensiones, resguardadas en las dependencias parroquiales del templo de Santo Domingo.

Año a año, en un concienzudo y sacrificado trabajo logístico que amanece en enero, esta corporación pasionista, que entronca la inseparable veteranía y la vitalidad juvenil, ambiciona y consigue revolucionar su propio repertorio de marcas y tipologías.

Hasta 102 variantes líquidas, procedentes de la cebada, configuran la carta para este año 2025. La presentación de este acontecimiento de ocio, remarcándose el consumo responsable, rebosa novedades con diversas connotaciones. Las cervezas lambic encuentran originales alternativas en sabores de cereza, coco y quinoa, pomelo, frambuesa, frutas del bosque y de la pasión, lima y limón, grosella, plátano, manzana, mango o chocolate.

Las preferencias trasladadas por el colectivo promotor provienen, por ejemplo, desde Ucrania, con la Lviske, una Pilsner instaurada como símbolo del patrimonio nacional. Otro de los reclamos estrella se transporta desde Bélgica. Con un recipiente de tonos azules, recibe la nomenclatura de Mongozo Coconut, una cerveza afrutada, basada en la receta tradicional de tribus de Kenia y Tanzania. Una cerveza lager, comercializada como Tennent’s 1885, enarbola la cultura escocesa, con una cepa única de levadura y agua del lago Katrine. La ampliación de catálogo sin alcohol –aparte de la opción sin gluten- se comprueba en la Clausthaler Radler Sin, una lambic, de Alemania, con una mezcla, al 60%, de limonada. Cierra el repertorio la XX Lager, con paladar mexicano, con suave sabor a malta.

Rubén Bueno, miembro de la junta de gobierno, revela que «a base de investigar y ver reseñas», mediante un distribuidor especializado de Málaga, accedemos «a las cervezas más raras» y, al mismo tiempo, «al poseer una gran base de datos» sabemos cuáles «se adaptan mejor» a la clientela.

Otros países cuyas banderas también ocupan espacio en el mostrador principal son Holanda, Japón, Lituania, Vietnam, China, Italia o Tailandia.