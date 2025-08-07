Emotiva peregrinación en honor del Señor de la Campiña

Unas 150 personas participaron este martes en una emotiva peregrinación nocturna desde Montilla hasta la Ermita de Jesús del Calvario de Montalbán de Córdoba, en una cita marcada por la tradición y la devoción. La caminata, organizada por la asociación cultural Montilla Cofrade junto a la Franciscana Hermandad de Humildad y Paciencia y la Hermandad de Jesús Nazareno, coincidió con la víspera de la Fiesta de la Transfiguración del Señor y evocó el vínculo espiritual entre ambas localidades.

A las 20.30 de la tarde, con la luz aún viva sobre San Agustín, arrancó el recorrido. Desde allí partieron los peregrinos, muchos con linternas en mano y arropados por la imagen de Jesús Nazareno, el Señor de Montilla, cuya iconografía guarda un notable parecido con la de Jesús del Calvario.

Tras una reflexión del párroco de San Sebastián, Antonio Ramírez Climent, la comitiva, formada por vecinos de Montilla y devotos de Montalbán, Fernán Núñez o Córdoba, cubrió los doce kilómetros en un ambiente festivo, pese al intenso calor.

Veneración al Señor de la Campiña

La iniciativa, con apoyo del Ayuntamiento y de Mundaeventos, ofreció avituallamiento, mochila y transporte de regreso en autobús, a cambio de un donativo simbólico. Pero lo que realmente impulsó a los participantes fue el deseo de honrar al Señor de la Campiña, una de las imágenes más veneradas de la comarca.

Según Álvaro Carrasco, responsable de Montilla Cofrade, «Montilla guarda un profundo lazo con Jesús del Calvario». Así lo atestigua un exvoto de 1805, cuando la localidad se encomendó a esta imagen durante una epidemia de fiebre amarilla.

A su llegada, poco antes de la medianoche, los peregrinos fueron recibidos por la hermandad matriz. La ermita brillaba con una iluminación especial, mientras el incienso flotaba y las oraciones rompían el silencio. El Señor del Calvario, de autor desconocido, data probablemente de finales del siglo XVI y permanece en la actual ermita desde el 25 de agosto de 1856, tras una jornada repleta de repiques de campanas, arcos triunfales y calles engalanadas.