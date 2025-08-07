El Ayuntamiento de Puente Genil reforma la sede de la Agrupación de Cofradías

La sede de la Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas de Puente Genil, ubicada en la parte trasera del conjunto histórico de Los Frailes, ha sido objeto de una profunda reforma impulsada por el Ayuntamiento para transformar este espacio municipal en un lugar de encuentro más cómodo y funcional. El alcalde, Sergio Velasco, y el presidente de la Agrupación, Antonio Maíz, visitaron recientemente las instalaciones para comprobar el resultado de los trabajos y mantener una reunión preparatoria de cara al nuevo curso cofrade que dará comienzo en septiembre.

Los Servicios Generales del Ayuntamiento han llevado a cabo una reforma integral tanto estructural como estética, incorporando elementos decorativos y mobiliario institucional, como los elementos el antiguo despacho de Alcaldía, que han contribuido a dotar al espacio de mayor prestancia. “Queríamos que la Agrupación tuviera un lugar digno donde reunirse y trabajar, y desde el Ayuntamiento seguiremos colaborando para embellecer también el entorno, especialmente la plaza trasera del conjunto de Los Frailes”, señaló Velasco, quien agregó que se actuará sobre la misma en los próximos meses.

Convenio anual

Durante la reunión, ambas partes firmaron un convenio de colaboración dotado con 50.000 euros que permitirá reforzar la promoción de la Semana Santa pontana como seña de identidad patrimonial, cultural y turística. En este sentido, el alcalde destacó la importancia de trabajar de la mano en acciones vinculadas a iniciativas como Caminos de Pasión o la Red Europea de Celebraciones de Semana Santa. Asimismo, agradeció a la directiva de la Agrupación su implicación y disposición para la distribución de la revista Puente Genil Monumental, la colaboración en la Exposición de Arte Cofrade o la edición de futuras publicaciones especializadas.

Antonio Maíz, por su parte, expresó su satisfacción por la colaboración institucional y recalcó los tres objetivos fundamentales del encuentro: “Inaugurar de manera simbólica esta sede renovada, celebrar la reunión habitual de verano con el alcalde de Puente Genil y compartir con el Ayuntamiento la agenda de actividades y proyectos que acometeremos en este nuevo ejercicio”. Entre ellos, destacó la puesta en marcha de una nueva delegación de Juventud en el seno de la Agrupación, así como los avances en otros proyectos de interés. “Caminar juntos es esencial para seguir engrandeciendo nuestra Semana Santa”, concluyó.