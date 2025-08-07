Adjudican las obras para la insonorización de la sala deportiva La Galana de Puente Genil

El Ayuntamiento de Puente Genil ha adjudicado a la empresa Ingeniería Audiovisual Andaluza de Telecomunicaciones, S.L. (AVANDTEL) las obras de implementación de medidas de mejora del confort acústico en la sala deportiva La Galana. La actuación tendrá un importe de 71.793,49 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de dos meses.

Las obras persiguen resolver los problemas de ruido que se generan en el interior del recinto deportivo, mejorando la acústica y, de esta forma, facilitar la convivencia con los vecinos, que llevan tiempo demandando una solución para acabar con esta problemática.

Deficiencias en la instalación

Esta instalación deportiva data de principios de la década pasada, tras construirse al amparo de los fondos del denominado Plan E. La sala deportiva, que en estos años ha ofrecido una respuesta a la elevada demanda de actividad deportiva del municipio, pronto comenzó a mostrar carencias en materia de acústica, aspecto que repercutía negativamente en el descanso de los residentes.

Por esta razón, y tal y como se describe en el pliego de condiciones de la adjudicación, en el año 2015 se encargó un estudio acústico en el que se realizaron medidas de inmisión a colindantes y de tiempo de reverberación en el interior de la sala deportiva. En dicho informe se prescribieron una serie de medidas correctoras para mitigar los valores tan altos de tiempo de reverberación existentes en el edificio. Las propuestas volvieron a ponerse de manifiesto en un nuevo proyecto técnico realizado en el año 2022, que recogía como solución la instalación de paneles acústicos autoportantes ejecutados a base de lana mineral, suspendidos de la cubierta ligera mediante cables de acero y fijación con gancho a las correas de cubierta.

Las obras se desarrollarán durante los meses de otoño y tratarán de poner fin a un problema que los residentes vienen padeciendo en el tiempo desde hace