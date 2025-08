Investigan las causas del incendio forestal con varios focos extinguido el lunes en Baena

Los concejales del Ayuntamiento de Baena, José Andrés García Malagón, delegado de Gobernación, y David Bazuelo, responsable de Parques, Jardines y Centro Histórico, han comparecido este martes para ofrecer información oficial sobre los incendios registrados este lunes en distintos puntos del municipio. La intervención ha tenido como objetivo principal aclarar los hechos con "total transparencia y claridad", y denunciar públicamente lo que han calificado como "un preocupante incremento de la desinformación y el oportunismo político" en torno a este tipo de emergencias.

"Estamos aquí para dar los datos oficiales y reiterar, una vez más, nuestro compromiso con la transparencia. No vamos a permitir que la desinformación se normalice en Baena", ha declarado el concejal García Malagón, quien ha criticado duramente la actitud de algunos representantes políticos que, sin competencias ni conocimientos técnicos, se desplazaron al lugar de los incendios "a hacerse fotos y vídeos", lo que, a su juicio, "supone una falta de respeto al trabajo de los cuerpos de seguridad y extinción".

García Malagón ha subrayado que la presencia de personas ajenas a los equipos de emergencia, especialmente en zonas de riesgo, no solo no ayuda, sino que puede entorpecer las labores operativas. "En otros municipios, como ocurrió hace poco en Puente Genil, no vimos a ningún político intentando capitalizar una situación tan delicada. Nosotros seguiremos actuando con responsabilidad, sin populismo ni protagonismo innecesario", añadió.

Los concejales del Ayuntamiento de Baena, José Andrés García Malagón, delegado de Gobernación, y David Bazuelo, responsable de Parques, Jardines y Centro Histórico. / J. C. ROLDÁN

Por su parte, el concejal David Bazuelo, delegado de Parques y Jardines, sí estuvo presente en la zona más afectada, la ladera sur del municipio, donde se desarrollaron labores especialmente complejas debido a la inclinación del terreno y la cercanía de viviendas. Bazuelo explicó que su presencia se debió a la necesidad de coordinar recursos municipales sobre el terreno, en colaboración directa con los servicios de extinción y emergencias.

Agradecimiento a los efectivos de lucha contra el fuego

Desde el Ayuntamiento se ha reiterado el agradecimiento a los efectivos del parque de bomberos de Baena, al personal de Infoca y a los cuerpos de seguridad que actuaron desde primeras horas del lunes en la extinción de hasta dos focos distintos en la ladera sur, y otro localizado a la altura de la Fuente de la Salud a dos kilómetros del casco urbano cuya causa aún se encuentra bajo investigación.

El equipo de gobierno ha querido transmitir un mensaje de serenidad a la ciudadanía, poniendo en valor el trabajo realizado durante meses en la ladera, tanto por el área de Parques y Jardines como por el alumnado del programa Corredor Verde. Han asegurado que “se está trabajando con rigor, profesionalidad y compromiso”.