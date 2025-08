El nuevo convenio de ayuda a domicilio de Puente Genil sigue sin firmarse pese al visto bueno de Intervención

La negociación del nuevo convenio colectivo para el personal de Sodepo sigue abierta, sin que se haya concretado aún un acuerdo definitivo, pese a que el alcalde anunció hace semanas que el documento contaba ya con el visto bueno del área de Intervención del Ayuntamiento de Puente Genil.

La actualización del convenio colectivo que regula las condiciones laborales de los trabajadores de Sodepo, la empresa municipal de servicios a domicilio y personal operario, sigue estancada en fase de negociación. Pese a los avances anunciados desde el equipo de Gobierno, el esperado acuerdo no ha llegado a materializarse, ni tampoco las mejoras salariales prometidas, que según el propio alcalde, Sergio Velasco, se preveía pudieran entrar en vigor a comienzos del mes de julio.

Durante la última sesión plenaria, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, José Antonio Gómez, volvió a preguntar directamente al alcalde por el estado de la negociación, "desde que se habló públicamente del tema, no ha habido acuerdo ni entendimiento, así que queremos saber en qué punto exacto está la negociación. El pasado 9 de julio solicitamos el documento de la propuesta trasladada al comité de empresa, pero aún no lo hemos recibido”.

Gómez insistió en que su grupo municipal no puede ejercer su función de control sin acceso a esa información y acusó al equipo de Gobierno de actuar con falta de transparencia en un asunto que afecta a decenas de trabajadores públicos, en su mayoría mujeres dedicadas al cuidado domiciliario de personas dependientes, uno de los colectivos más precarizados del sector público local.

En su réplica, el alcalde defendió que “la negociación con el comité de empresa es intensa y ya hemos celebrado varias reuniones”, aunque justificó que no se haya compartido la propuesta actual por tratarse aún de un borrador sin validez oficial.“No podemos difundir un borrador porque eso podría perjudicar la negociación. Metería factores externos que distorsionarían el proceso”, afirmó.

Velasco aseguró que ya se hizo pública la propuesta inicial, y que actualmente se trabaja en una nueva versión que está prácticamente cerrada, pero cuya publicación no se producirá hasta que no se resuelvan todos los aspectos legales.“Hay una propuesta muy seria sobre la mesa, y cuando estemos a las puertas del acuerdo final, trasladaremos la información que corresponda”, reiteró.

Aunque el contenido íntegro del nuevo convenio no ha sido difundido oficialmente, el alcalde ya había adelantado algunos puntos clave de la propuesta como la subida salarial progresiva en función de la antigüedad (+2,5% para quienes superen los 10 años en la empresa; +6,5% para más de 15 años; +10% para más de 20 años o +14% para más de 25 años de antigüedad). Así como el incremento del 19% en la compensación por kilometraje para las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio que utilizan su vehículo personal para atender a personas dependientes, la incorporación de un plus de penosidad para los empleados que trabajan en el cementerio municipal o la consolidación del plus de vinculación, una retribución reconocida en el convenio vigente pero que no se estaba abonando correctamente.