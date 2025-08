El Pleno de Palma del Río aprueba por unanimidad el pago de las deudas a asociaciones de Participación Ciudadana

La corporación municipal de Palma del Río aprobó por unanimidad la modificación de crédito para que las asociaciones palmeñas a las que se les adeudaba 108.822,95 euros cobren esta cuantía. Esta deuda afectaba a 79 subvenciones concedidas a colectivos durante los ejercicios del 2021 al 2024 y justificadas debidamente, aunque el reglamento impedía cobrar las cuantías fuera del ejercicio. Muchas de estas actividades se realizaban en navidad y no podían justificarse. Con la modificación del reglamento se podrá solicitar un anticipo de la subvención y justificarse en el siguiente ejercicio siempre que las actividades se realicen en los meses de noviembre y diciembre.

El pleno también aprobó de forma unánime una modificación de crédito para que el Ayuntamiento de Palma del Río pague 467.726,41 euros por la falta de actualización del precio fijado para los trabajadores de ayuda a domicilio durante los años 2021 y 2022. Ineprodes, empresa que prestaba el servicio en estos años, llevó a juicio al Ayuntamiento por este motivo y la sentencia recoge este pago.

El estadio municipal de fútbol pasará a llamarse Estadio Sergio León tras una petición por el Atlético Palma del Río según manifestó la alcaldesa en el pleno y tras la aprobación por parte de todos los grupos políticos.

Finalización del contrato de limpieza viaria

El próximo 1 de octubre pasará a prestar el servicio de limpieza viaria en Palma del Río la empresa Fepamic tras obtener mayor puntuación en la licitación publicada por el ayuntamiento. Hasta el 30 de septiembre seguirá prestando el servicio Prezero España y aprobaron por unanimidad la finalización del contrato destacando el concejal de servicios públicos, Juan Trujillo que está pendiente “personalmente del itinerario y acciones” que diariamente realizan los trabajadores de la empresa.

Mociones

En relación a las mociones, el PP tumbó una propuesta de Izquierda Unida para la protección y la promoción de los derechos humanos en la contratación pública. Entendía el PP que deben cumplir con la ley pero incluir ciertos textos puede provocar errores y retrasos. El PSOE presentó una propuesta para rechazar el recorte del 20% de la PAC propuesta en la comisión europea para el periodo 2028-2034, algo que salió adelante por unanimidad y que el PP aplaudió recordando todas las propuestas traídas a pleno en favor de los agricultores las realizaron los populares.

El PP presentó dos mociones. La primera de ellas para condenar los comportamientos machistas del caso Koldo que salió adelante con los votos del PP y del concejal no adscrito aunque todos los partidos condenaron estos comportamientos machistas. También hubo debate con la segunda de las mociones presentada por los populares relativa a la defensa de una atención especializada a las víctimas de violencia de género en la provincia de Córdoba. PSOE e IU no entendían como el PP se oponía a la especialización en juzgados específicos para tratar estos casos en lugar de que estuvieran en los juzgados más próximos. Aun así, el PP y el concejal no adscrito votaron a favor y el PSOE e IU votaron en contra de la medida.

Dolores Pedraza interviene en el Pleno de Palma del Río. / J. Muñoz

Pleno ciudadano

En el pleno ciudadano, intervino Dolores Pedraza, la vecina de Palma del Río que lleva demandando 10 años una rampa de acceso para su vivienda. La vecina indicó que han comenzado las obras de remodelación en la calle Guadalquivir que incluirán una rampa en la puerta de su casa, así como en las casas que lo deseen, pero debido a que hay una cochera al lado, deben talar 3 árboles y disminuir la zona ajardinada frente a su casa, algo con lo que se manifestó en total desacuerdo en este pleno ciudadano.