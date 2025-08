El equipo de gobierno de Peñarroya-Pueblonuevo justifica la expulsión de la edil de Vox por sus "comportamientos desleales"

El Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo ha emitido un comunicado en el que informa de la salida del equipo de gobierno municipal de la concejal de Vox, María José Muñoz, cesada de todas sus funciones por la alcaldesa, María Victoria Paterna, el pasado 28 de julio. El comunicado atribuye el cese de la concejala a un "proceso de reorganización interna, destinado a optimizar la gestión de las distintas áreas municipales y garantizar el mejor servicio posible a nuestros vecinos", pero va más allá.

El equipo de gobierno de Peñarroya señala que "esta decisión responde a una serie de circunstancias que han dificultado el normal desarrollo del trabajo colectivo y que, por responsabilidad institucional, consideramos necesario comunicar con transparencia". Y en este punto señalan, entre otros motivos, "comportamientos considerados desleales hacia los compañeros y hacia el compromiso adquirido con el equipo de gobierno".

El comunicado señala, además, la "pérdida de la confianza generada por la grabación, sin conocimiento ni consentimiento, de deliberaciones internas, y por el posterior envío de dicho material a terceras personas", o las "reiteradas faltas de respeto hacia otros miembros del equipo, expresadas, incluso, en presencia de trabajadores municipales".

También apunta el comunicado a la adopción, por parte de la concejala, "de decisiones unilaterales, en materias fuera de sus competencias, alterando el funcionamiento coordinado del gobierno municipal", o a lo que consideran "dejación de funciones en sus responsabilidades, acompañada de acusaciones infundadas hacia el resto del equipo respecto a cuestiones presupuestarias que no fueron debidamente tramitadas por su parte".

Por último, la acusan de atribuirse "logros colectivos, e, incluso, de actuaciones en las que no ha participado ni dispone de información suficiente, con fines partidistas que se alejan del espíritu de trabajo conjunto, que guía este equipo".

La concejal de Vox estaba al frente la delegación municipal de Cultura, Patrimonio y Turismo y formaba parte del gobierno local liderado por María Victoria Paterna desde que esta ocupó la Alcaldía tras una moción de censura el pasado mes de enero. Paterna, líder de la agrupación independiente Sí Peñarroya, desgajada del PSOE en las pasadas elecciones municipales, contó para su moción con el apoyo del Partido Popular y de Vox.

Críticas de Vox al equipo de gobierno

Tras el cese, también Vox ha criticado duramente la decisión de la alcaldesa de Peñarroya-Pueblonuevo. La presidenta de Vox en Córdoba, Paula Badanelli, compareció el jueves junto a la concejal María José Muñoz para criticar su expulsión del equipo de gobierno municipal en lo que ambas calificaron como una "traición política" por parte de la alcaldesa, "con la complicidad del PP", del que dijeron que "prefiere pactar con la izquierda antes que permitir el trabajo de Vox".

En una rueda de prensa, Badanelli recordó que "la actual alcaldesa accedió al cargo gracias a una moción de censura impulsada y liderada por Vox con el único objetivo de desalojar al PSOE, partido marcado por una enorme sombra de corrupción en Peñarroya".

"Desde Luisa Ruiz, condenada por el caso Rocket, hasta el caso Koldo, que también salpica al portavoz socialista, Pedro Ángel Rosa, el PSOE ha sido nefasto para este pueblo", señaló.

Según explicó, "Vox accedió al nuevo gobierno consciente de su complejidad, con cinco grupos implicados, dos de ellos de concejales no adscritos procedentes de la izquierda", pero convencido de que "se podía anteponer el interés de Peñarroya a las siglas".

"Nuestra concejal ha trabajado de sol a sol, siete días a la semana, y la respuesta ha sido la deslealtad", reprochó Badanelli, quien acusó directamente a la alcaldesa de "actuar como el mismo perro con distinto collar" y de cesar a María José Muñoz "sin previo aviso, enterándose por los medios de comunicación".

A su juicio, "el PP calla y otorga; prefiere un gobierno con PSOE, IU y 'Sí Peñarroya', que al final son lo mismo". "Nosotros no tenemos apego al sillón: donde no se permite trabajar a Vox, nosotros no vamos a estar", sentenció.

Por su parte, María José Muñoz defendió su gestión y aseguró que ha cumplido con todo lo que prometió a sus vecinos: "me comprometí a trabajar sin liberación, sin buscar réditos políticos, y he cumplido".

La edil afirmó que ha sufrido "chantajes y coacciones desde el 14 de mayo, especialmente por parte de la concejal de Juventud, Mónica Carreto, y otro edil, el señor Luna", y aseguró que puede demostrarlo.