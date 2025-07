Antonia Yuste: "La caseta municipal y la piscina son dos de nuestras prioridades"

- Ya se encuentra la Virgen de los Ángeles en Alcolea y llega la feria. Con los ánimos bastante bajos por su parte, tras el reciente fallecimiento de su esposo.

Falleció el pasado 15 de julio y las fuerzas son mínimas, pero hay que seguir adelante porque no hay más remedio.

- Es un momento para hacer balance del último año. ¿Qué destaca?

Tenemos varias cosas pendientes por culminar, como es el puente de acceso a Los Encinares y El Sol, una obra que se quedó parada. Se ha reanudado y para últimos de diciembre debería estar culminada, pero la constructora ha solicitado una ampliación a la Gerencia de Urbanismo porque aluden falta de materiales, pero me tengo que informar. Por otro lado, tenemos la carretera de Las Cigüeñas, donde se encuentra el Punto Limpio, que la empresa que lo construyó eliminó la carretera, se quitó de en medio y no quiso saber más. Han pasado tres años y ahora la Gerencia de Urbanismo va a retomar dicha obra. Echaron abajo también la línea eléctrica, en vez de haberla protegido con un muro de contención. La obra ya está adjudicada y comenzará de un día a otro.

- Además, está generando muchos problemas de comunicación dicha eliminación.

Exacto. Los de las Cigüeñas tienen que dar una vuelta enorme. Los vecinos han tenido mucha paciencia porque eso no tenía que haber estado en esas condiciones.

- El año pasado habló del recinto ferial. ¿Cómo van los trámites?

Se está retomando. Vamos a hacer un recinto ferial en condiciones. Hay pocas sombras. Hemos estado en contacto con la Gerencia de Urbanismo y van a venir a verlo. Se va a construir una caseta municipal en condiciones para tener un espacio para acoger actividades durante todo el año. Desde el año 2012 que celebramos allí la primera feria, creo que ya va siendo hora de remozar dicho recinto que vaya acorde a los tiempos.

- ¿Cómo va la fuente de la discordia de los jardines?

Ahora las fuentes y los estanques se están construyendo de forma naturalizada. En Alcolea parece que no ha caído bien. Esa fuente llevaba un tiempo que no funcionaba. Entre el Real Jardín Botánico y Emacsa han realizado esta iniciativa que requiere un proceso hasta que alcance su plenitud. Lleva tierra en el centro, siembran plantas y flotarán sobre el agua de una manera totalmente natural. Este sistema está también en Los Patos. Ahora no está bonito y requiere su tiempo hasta que se vean las hojas flotar. Se están recogiendo firmas en contra de ello, pero en Alcolea no hay espera. Hay que ser pacientes y ver el resultado final.

- La Base Logística del Ejército de Tierra está ya a la vista.

Exacto. Alcolea y Villafranca somos los núcleos más cercanos. Será, sin duda, un aliciente y un revulsivo para el dinamismo económico de la zona.

Comisión de fiestas. / Casavi

- ¿Qué retos tiene de cara a futuro?

Necesitamos una piscina pública al aire libre. La gente nos la reclama constantemente. Tras el centro de salud, que es un edificio digno, la piscina es una prioridad. Este distrito ha crecido mucho y todos los días se empadrona más gente. Antes, Encinares y El Sol eran segundas residencias y ahora están todo el año. Por tanto, la piscina es un servicio necesario.

- ¿Cómo llega la feria?

Veo ambiente y ganas de feria. Este año tenemos ambiente de mañana y de noche. Por la mañana en los bares del centro, y por la noche en el recinto ferial.

- ¿Qué mención hace a las personas que forman parte de la Comisión de Fiestas?

Son muy generosas y se están portando excelentemente. Este año se han volcado y no tengo palabras para agradecerles lo que hacen. Esto requiere muchas horas de trabajo, que le restan a su familia para que salga la feria adelante. Es digno de agradecer. Nos podemos equivocar, pero el entusiasmo y la ilusión con la que se trabajan las fiestas aquí son extraordinarias. Miguel López de la Fuente, que lleva toda la carga de los feriantes, es tremendo. Luego tenemos a Rafael el de las Casitas, que se está volcando también en la feria con las banderas, el rosco para calentar el chocolate, etcétera. Son muchos años y no se cansan.

- Tras el tropiezo de luz en Los Ángeles, ¿cómo se presenta este año el suministro en Alcolea?

Puedo decir que desde el pasado lunes tienen luz y agua los feriantes. Encarecidamente, lo venimos pidiendo todas las barriadas muchos años y nunca ha podido ser. Este año lo hemos conseguido dos días antes de comenzar las fiestas. Ahora, esperamos que todo salga bien.

- ¿Qué mensaje lanza a los lectores con motivo de las fiestas?

Le animo a que vengan. Aquí acogemos a todas las personas con los brazos abiertos. Tenemos bares y restaurantes donde se come estupendamente. Aquí, aunque haga calor, siempre hace menos que en Córdoba porque tenemos el río Guadalquivir al lado y eso ayuda. Aunque esta feria es más pequeña que la de Córdoba, tiene mucho encanto y es muy acogedora.

Hotel Averroes mantiene el espíritu de sus creadores, Julio Rizos y Elena Espinosa

Con 99 habitaciones, el establecimiento consta de las últimas tecnologías de conexión, así como varios salones, uno de ellos para 300 personas; restaurante para 80 personas, tres salas de exposiciones, bodega con tablao flamenco y piscina

Elena Rizos, gerente del Hotel Averroes. / Casavi

Elena Rizos Espinosa, gerente del Hotel Averroes, afirma que ya han culminado todas las reformas de las habitaciones y zonas comunes, destacando los cuartos de baño, “que han sido reformados, eliminando las bañeras por placas de ducha; pero día a día vamos actualizando; cuando no es son las mantelerías son las cortinas o las colchas”.

Hotel Averroes es un tres estrellas con 99 habitaciones, es uno de los que mejor ubicados están en Córdoba, no solo junto al casco histórico sino también junto al Centro Comercial El Arcángel, estadio del Córdoba CF y recinto ferial, lugar donde se concentran gran parte de los conciertos, feria y multitud de eventos de toda índole. Comenta Elena Rizos que “la ubicación es perfecta para casi todo”.

Hotel Averroes es un establecimiento muy familiar. De hecho, lo dirige una familia. Lo fundaron Julio Rizos, que falleció recientemente, y su esposa, Elena Espinosa. La filosofía que Julio y Elena impregnaron a sus hijos continúa hoy y seguirá manteniendo esta tipología de trato directo con el cliente desde la propiedad, por lo que la humanidad y la cercanía son dos de sus principios. Junto a Elena se encuentran sus otras dos hermanas, Julia y Clara.

Comenta Elena Rizos que, desde que se inauguró el hotel, hace 34 años, han estado los mismos empleados, “y los que no están es porque se han tenido que jubilar”. El hotel mantiene el espíritu de sus creadores. El próximo año se cumplirán siete lustros desde su creación, por lo que la familia Rizos Espinosa lo conmemorará como hubiera hecho su padre, “ya que a él le gustaba mucho celebrar estos momentos y lo haremos por él”.

El establecimiento cuenta con la última tecnología en conexión, así como varios salones, uno para 300 personas, donde poder celebrar bodas, comuniones y congresos; restaurante para 80 personas, patio-piscina, así como tres salones de exposiciones y además de una bodega con tablao flamenco, que es la sede de la Peña Flamenca de Córdoba.

Por último desea a todos sus paisanos una feliz feria “y que el día 2 saquemos todos a pasear a Nuestra Señora de los Ángeles, de la que son muy devotos mis padres”.