El presidente de la asocación Al Ándalus reivindica el Festival de Folklore Ciudad de Aguilar

Un año más, el presidente de la Asociación Cultural Al-Ándalus, Francisco Pino Cabezas, se ha manifestado en el Llano de la Cruz, lugar donde solía celebrarse el Festival de Folklore Ciudad de Aguilar y que desde hace unos años ya no se celebra, para reivindicar el regreso de este evento cultural. El mismo día 26 de julio, día en el que solía comenzar el festival, Francisco Pino, El Tito, afirmaba que “no quiere politizar el asunto, sino intentar sensibilizar al Ayuntamiento”, para añadir que "no es a su persona a quien hacen daño, sino el pueblo". El Ayuntamiento, preguntado por Diario CÓRDOBA, no ha realizado ninguna declaración al respecto.

Pino cabezas recuerda que "el evento atesora una larga historia en la difusión de la cultura y el folclore de nuestra tierra, dando a conocer el nombre de Aguilar dentro y fuera de sus fronteras". Un evento que era de asistencia gratuita y donde colaboraban otros grupos de folclore a nivel nacional. Este año se celebraría el 32 Festival de Folklore Ciudad de Aguilar.

Recuerda su presidente que la Asociación Cultural Al-Ándalus de Aguilar de la Frontera y Puente Genil siempre ha apostado por la divulgación y puesta en valor del folclore típico andaluz, así como del aguilarense.

Desde los años 80

Fundada en 1987, comenzó su andadura en verbenas y fiestas locales cercanas al municipio de Aguilar y, en pocos años, comenzaron los intercambios con ubicaciones como Asturias o Yugoslavia, traspasando fronteras más allá de nuestra localidad. Desde entonces, habían visitado León, Burgos, Galicia, Murcia, Extremadura, Portugal, Cáceres, Castellón, Getafe, Toledo, Italia, Francia, Austria o Hungría por mencionar algunos destinos.

El presidente de la Asociación Cultural Al-Ándalus, Francisco Pino, incluso desarrolló, hace unos años “un proyecto con los centros educativos de la localidad con la intención de difundir el folclore tradicional y autóctono entre pequeños y jóvenes”. Entre sus logros, recuperar la Escuela de Folklore y realizar el tradicional pasacalle con los diferentes grupos por el casco urbano hasta el Llano de la Cruz.