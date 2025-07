Palma del Río destinará más de 100.000 euros a subvenciones pendientes con asociaciones y colectivos

El Ayuntamiento de Palma del Río ha preparado una importante modificación de crédito para saldar los pagos pendientes a asociaciones y colectivos de convenios y subvenciones de la delegación de Participación Ciudadana de los ejercicios fiscales entre 2021 y 2024. Paralelamente se ha aprobado un nuevo reglamento de Participación Ciudadana que evite esta futura situación de impagos.

Esta modificación de crédito asciende a 108.822,95 euros y afecta a 79 subvenciones concedidas a asociaciones como las ampas del CEIP San Sebastián y CEIP El Parque, el club de atletismo Palmathlón, la asociación Futuro Singular, Apannedis, asociaciones de alumnos de la EOI Balma y del IES Antonio Gala entre otras. La modificación de crédito se presentará este jueves en el pleno municipal.

El primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Juan Trujillo, ha explicado en una entrevista en Canal Palma del Río que la situación de deuda se ha originado debido a cláusulas obsoletas en el Reglamento de Participación Ciudadana, que no permitían que las actuaciones contempladas se ejecutaran, pagaran y justificaran dentro del mismo año. El problema existe porque informes de intervención indicaban que los compromisos no ejecutados y justificados antes del 31 de diciembre del ejercicio no podían ser mecanizados para el año siguiente y muchas asociaciones y colectivos realizan multitud de actividades a final de año que han justificado en el siguiente ejercicio y han provocado la actual deuda que el ayuntamiento mantiene con los colectivos.

Actualización del reglamento

Para rectificar esta situación, se ha actualizado el reglamento de Participación Ciudadana en la última asamblea, de forma que las actividades que realicen los colectivos de enero a octubre se tramitarán de la misma forma que vienen haciendo ahora, con justificación y cobro tras la ejecución. El cambio viene para las actividades de noviembre y diciembre donde las asociaciones podrán solicitar un pago anticipado, que permitirá al ayuntamiento registrar el compromiso de pago para el año siguiente y evitar lo que ha sucedido hasta ahora. Este mecanismo de pago anticipado puede cubrir hasta el 60% de la subvención, aliviando significativamente la carga financiera de las asociaciones.

Trujillo indicó que el retraso en el pago no se ha debido a una falta de voluntad, sino a obstáculos legales y administrativos. Con esta modificación de crédito se da solución a esa deuda que evita que las asociaciones tengan que esperar hasta el próximo presupuesto de 2026 y reciban las cuantías adeudadas cuanto antes. El primer teniente de alcalde confía en que la medida salga adelante con la aprobación de los grupos políticos de la oposición.